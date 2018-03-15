НАТО запугивает Россию учениями у границ
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Учения НАТО.
Источник: Global Look Press/Sergei Stepanov
В отношениях НАТО-Россия вырисовывается интересная картина, в которой "синие" под крики "нам страшно, нам угрожают" все ближе и ближе стягивают к российским границам вооружение, военную технику и живую силу, нарушая баланс сил в регионе.
Вопреки законам логики, здравого смысла, а самое главное в нарушение "Основополагающего акта Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности" 1997 года Альянс расширяет свой членский состав, размещает в бывших странах социалистического лагеря и Советского Союза дополнительные силы и вооружение, складирует технику, постоянно осуществляет разведку приграничных районов Союзного государства Беларуси и России, а также значительно увеличивает интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки.
Более того, масштабы учений ОВС НАТО, проводимые вблизи российской границы, с каждым разом увеличиваются в количественном составе привлекаемых сил и средств стран-членов Альянса.
Интересен тот момент, что основная цель маневров - обеспечить возможность максимально быстро перебрасывать войска к границам РФ. Для этого, собственно говоря, НАТО и создает в Европе зону "военного Шенгена", с помощью которой Альянс рассчитывает максимально сократить время переброски войск к российским границам.
Улучшение логистической и транспортной инфраструктуры внутри Европы стало новым приоритетом в деятельности НАТО. Сейчас Альянс работает над трансатлантической переброской военных, также в Балтийском регионе и Польше создаются запасы вооружений, военной техники, боеприпасов и продовольствия.
По оценке заместителя министра обороны России генерал-полковника Александра Фомина, в настоящее время уже создан тыловой запас, необходимый для быстрого развертывания группировки натовских войск, "в десятки раз превышающей размещенный в Европе контингент США".
Помимо этого, для организации приема, развертывания и размещения воинских контингентов созданы восемь координационных центров в Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии.
По мнению экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, быстрая передислокация войск в ходе учений - один из самых серьезных вызовов сил НАТО, он неоднократно подчеркивал, что перемещению союзников мешает масса препятствий - от инфраструктурных до бюрократических, к примеру, выдача документов.
Однако НАТО настойчиво продолжает гнуть свою линию. Так, на днях с анонсом новых провокационных учений выступил командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер, заявив, что ожидает "демаршей и других действий со стороны России" в связи с запланированными на осень текущего года крупномасштабными учениями НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец - 2018").
"Этой осенью в октябре пройдут масштабные маневры НАТО, которые станут самыми крупными учениями с амфибиями со времен пика холодной войны. В них задействуют порядка 45 тыс. военнослужащих из стран НАТО, десятки и десятки кораблей и воздушных судов, которые будут осуществлять маневры у берегов Норвегии для противодействия сымитированной угрозе", - сказал генерал.
Следует отметить, что настоящую провокацию НАТО готовит на учениях "Анаконда-2018", проведение которых даже не анонсируется. По мнению ряда военных экспертов, данные маневры должны стать одним из ответов Альянса на учения "Запад", это будет самая масштабная демонстрация силы у российских границ со времен холодной войны. В запланированных на ноябрь на территории Польши и стран Балтии маневрах примут участие больше 100 тысяч военных, около 5 тысяч единиц наземной техники, более 150 самолетов и 45 военных кораблей.
Надо понимать, что любой военный маневр - это тренировка к реальным боевым действиям.
Заявленная цель учений "Анаконда" - укрепление взаимодействия между командованиями вооруженных сил Польши, стран НАТО и государств-партнеров "в рамках объединенной оборонительной операции в условиях появления гибридных угроз". В их числе использование оружия массового поражения и атаки в киберпространстве.
Напомним, что Польша проводит общевойсковые учения "Анаконда" с 2006 года каждые два года. Они охватывают обширную территорию из нескольких площадок, включая полигоны сухопутных войск в Ожише и воздушных сил в Устке, а также акваторию Балтийского моря.
Стоит обратить внимание на заявление главы военного ведомства Польши Мариуша Блащака, сделанное им на полях недавней встречи с руководителем Пентагона Джеймсом Мэттисом, о возможном наращивании присутствия вооруженных сил США в стране.
На текущий момент в Польше дислоцировано примерно 4 тысячи военнослужащих ВС США, которые составляют одну бронетанковую бригаду и отдельные подразделения многонациональных сил Североатлантического альянса.
По всей видимости, под ширмой проведения учений "Анаконда-18" в страну будет переброшена еще одна бронетанковая бригада США. С учетом же дислоцированных в странах Балтии и Польше многонациональных батальонов НАТО, размещенной по плану операции "Атлантическая решимость" 2-й бронетанковой бригады ВС США и планируемой к переброске дополнительной бронетанковой бригады в итоге на границе с Союзным государством НАТО развернет целую механизированную дивизию - сотни танков Abrams, БМП Bradley и тяжелых самоходных гаубиц Paladin!
И это вопреки всем заявлениям и наплевав на все договоренности.
Вот такой ответ на учение "Запад", в котором участвовало только 12,7 тысяч военных, готовят "друзья" по НАТО Союзному государству России и Беларуси.
Как гласит латинская крылатая фраза: si vis pacem, para bellum ("хочешь мира - готовься к войне").
Денис Гайшун
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15.03.2018
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