Испытания боевых роботов "Соратник" и "Нахлебник" попали на видео
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Боевая автоматизированная система "Соратник".
Источник: © Артем Коротаев/ТАСС
Концерн "Калашников" показал испытания новейших боевых роботов "Соратник" и "Нахлебник". Также специалисты показали пистолеты-пулеметы "Витязь", снаряжение и экипировку "Группа 99", багги "Росомаха", мотоциклы сил специального назначения и боевой модуль ППДУ. Видео с тестированием опубликовано на YouTube-канале концерна.
В ролике показаны испытания в дневных и ночных условиях с целеуказанием с беспилотника. Кроме этого, пехота использовала роботов в качестве прикрытия во время штурма дома. Тесты проводились на подмосковном полигоне при сильном морозе.
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06.03.2018
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