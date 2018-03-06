Испытания боевых роботов "Соратник" и "Нахлебник" попали на видео



Боевая автоматизированная система "Соратник".

Источник: © Артем Коротаев/ТАСС Боевая автоматизированная система "Соратник".Источник: © Артем Коротаев/ТАСС

Концерн "Калашников" показал испытания новейших боевых роботов "Соратник" и "Нахлебник". Также специалисты показали пистолеты-пулеметы "Витязь", снаряжение и экипировку "Группа 99", багги "Росомаха", мотоциклы сил специального назначения и боевой модуль ППДУ. Видео с тестированием опубликовано на YouTube-канале концерна.

В ролике показаны испытания в дневных и ночных условиях с целеуказанием с беспилотника. Кроме этого, пехота использовала роботов в качестве прикрытия во время штурма дома. Тесты проводились на подмосковном полигоне при сильном морозе.