Более 30 артиллерийских систем, машин разведки и управления огнем получат ВДВ в этом году



БМД-4М.

Источник: © Александр Рюмин/ТАСС БМД-4М.Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Минобороны продолжит в целом развивать Воздушно-десантные войска как основу сил быстрого реагирования

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Более 30 модернизированных артиллерийских систем, машин разведки и управления огнем, а также танки Т-72БЗ, БМД-4М, БТР-РД и гаубицы Д-30 будут поставлены в Воздушно-десантные войска в этом году, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"В этом году десантники получат более 30 модернизированных артиллерийских систем, машин разведки и управления огнем, танки Т-72БЗ, БМД-4М, БТР-РД и гаубицы Д-30", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Минобороны продолжит развивать ВДВ как основу сил быстрого реагирования.

"В целях повышения их боевых возможностей совершенствуем систему управления, материально-техническое обеспечение, объекты инфраструктуры и учебно-материальную базу. Активно оснащаем соединения и части перспективным вооружением и военной техникой, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы", - подчеркнул глава Минобороны.