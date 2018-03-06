Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВДВ усилят танками

07.03.2018 Интерфакс-АВН 94 0
0
Понравилась новость?
 0
Танки Т-72Б3
Танки Т-72Б3.
Источник: © Минобороны РФ

В ВДВ формируют три танковых батальона

Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Воздушно-десантные войска России в этом году получат модернизированные танки Т-72Б3, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В этом году десантники получат более 30 модернизированных артиллерийских систем, машин разведки и управления огнём, танки Т-72БЗ, (боевые машины десанта) БМД-4М, (бронетранспортеры) БТР-РД и гаубицы Д-30", - сказал С.Шойгу во вторник на селекторном совещании.

"В текущем году планируем завершить формирование трех танковых батальонов, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов", - сказал С.Шойгу о ВДВ.

По его словам, в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Минобороны продолжит развивать ВДВ как основу сил быстрого реагирования.

"В целях повышения их боевых возможностей совершенствуем систему управления, материально-техническое обеспечение, объекты инфраструктуры и учебно-материальную базу. Активно оснащаем соединения и части перспективным вооружением и военной техникой, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы", - подчеркнул глава Минобороны.

В августе 2016 года Владимир Шаманов, будучи командующим ВДВ, заявлял, что в Воздушно-десантных войсках создают танковые роты.

Модернизированный Т-72Б3 - российский основной боевой танк семейства Т-72.

Как сообщал "Интерфакс", в 2019 году ВДВ РФ могут принять на вооружение модернизированный "истребитель танков" - самоходную противотанковую пушку "Спрут-СДМ-1".

"Государственные испытания модернизированного "Спрута" должны начаться в первом квартале 2018 года и завершиться в первом квартале 2019 года", - сказал в январе агентству информированный источник.

"Спрут-СДМ-1" сменит самоходную пушку предыдущей модификации - "Спрут-СД". Эксперты считают, что "Спрут-СДМ-1" по характеристикам не имеет зарубежных аналогов. По огневой мощи "Спрут-СДМ-1" соответствует уровню основного российского танка Т-90.

ВДВ - род войск Вооруженных сил, являющийся средством Верховного главнокомандования. ВДВ предназначены для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций.

Согласно открытым данным, численность ВДВ РФ превышает 40 тыс. военнослужащих.
06.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
БМД-4
МРУ
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шаманов Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 02:37
  • 11
Корабль "Маршал Шапошников" усилят ударным ракетным оружием
  • 07.03 02:22
  • 2
"Кинжальный" огонь
  • 07.03 00:58
  • 71
Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500
  • 07.03 00:14
  • 1
SpaceX отложила запуск Falcon 9 из-за проведения дополнительных тестов
  • 06.03 23:38
  • 14
Танковые школы. Почему украинский "Оплот" лучше российского Т-90
  • 06.03 22:17
  • 25
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 06.03 22:06
  • 8
Российский ПТРК "Корнет" превосходит американский Javelin
  • 06.03 21:50
  • 3
Новый арсенал России – предупреждение Западу от Путина
  • 06.03 21:39
  • 6
Видео: на что способны титановые пули
  • 06.03 21:13
  • 2
Четыре мифа вокруг ракетно-ядерного послания Путина
  • 06.03 21:06
  • 12
Кинжальный удар "Искандера"
  • 06.03 21:00
  • 6364
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.03 20:38
  • 9
"Теперь мы летаем, чтобы осваивать"
  • 06.03 20:32
  • 26
Песков: компьютерная графика применялась в послании Путина из-за секретности разработок
  • 06.03 19:31
  • 12
Оборонное предприятие в Брянске начнет производство микроэлектроники для гражданских целей
другие обсуждаемые темы