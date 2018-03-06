ВДВ усилят танками



Танки Т-72Б3.

Источник: © Минобороны РФ Танки Т-72Б3.Источник: © Минобороны РФ

В ВДВ формируют три танковых батальона

Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Воздушно-десантные войска России в этом году получат модернизированные танки Т-72Б3, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В этом году десантники получат более 30 модернизированных артиллерийских систем, машин разведки и управления огнём, танки Т-72БЗ, (боевые машины десанта) БМД-4М, (бронетранспортеры) БТР-РД и гаубицы Д-30", - сказал С.Шойгу во вторник на селекторном совещании.

"В текущем году планируем завершить формирование трех танковых батальонов, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов", - сказал С.Шойгу о ВДВ.

По его словам, в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Минобороны продолжит развивать ВДВ как основу сил быстрого реагирования.

"В целях повышения их боевых возможностей совершенствуем систему управления, материально-техническое обеспечение, объекты инфраструктуры и учебно-материальную базу. Активно оснащаем соединения и части перспективным вооружением и военной техникой, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы", - подчеркнул глава Минобороны.

В августе 2016 года Владимир Шаманов, будучи командующим ВДВ, заявлял, что в Воздушно-десантных войсках создают танковые роты.

Модернизированный Т-72Б3 - российский основной боевой танк семейства Т-72.

Как сообщал "Интерфакс", в 2019 году ВДВ РФ могут принять на вооружение модернизированный "истребитель танков" - самоходную противотанковую пушку "Спрут-СДМ-1".

"Государственные испытания модернизированного "Спрута" должны начаться в первом квартале 2018 года и завершиться в первом квартале 2019 года", - сказал в январе агентству информированный источник.

"Спрут-СДМ-1" сменит самоходную пушку предыдущей модификации - "Спрут-СД". Эксперты считают, что "Спрут-СДМ-1" по характеристикам не имеет зарубежных аналогов. По огневой мощи "Спрут-СДМ-1" соответствует уровню основного российского танка Т-90.

ВДВ - род войск Вооруженных сил, являющийся средством Верховного главнокомандования. ВДВ предназначены для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций.

Согласно открытым данным, численность ВДВ РФ превышает 40 тыс. военнослужащих.