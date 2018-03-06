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Россия призвала США выполнить обязательства по резолюции СБ ООН по перемирию в Сирии

07.03.2018 ТАСС 67 0
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ООН
Решения Совбеза ООН все меньше влияют на международную безопасность.
Источник: Фото с сайта www.unmultimedia.org

В Минобороны отметили, что подконтрольные США Ракка и лагерь беженцев "Эр-Рукбан" остаются единственными районами в Сирии, где не выполняется резолюция о прекращении огня

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ призвало США выполнить обязательства в рамках резолюции СБ ООН 2401 по перемирию в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Призываем США выполнить свои обязательства в рамках резолюции СБ ООН 2401, не препятствовать доступу в подконтрольные районы представителям международных гуманитарных организаций и ООН для оценки тяжести гуманитарной ситуации и принятия срочных мер по оказанию необходимой помощи мирному населению", - заявил он.

 Подконтрольные США Ракка и лагерь беженцев "Эр-Рукбан" остаются единственными районами в Сирии, где не выполняется резолюция Совбеза ООН 2401 о прекращении огня в САР.

"Единственными районами в Сирии, где положения резолюции СБ ООН 2401 полностью игнорируются и не оказывается никакой помощи населению, остается подконтрольный США разбомбленный город Ракка, а также лагерь беженцев "Рукбан" в оккупированной американскими войсками зоне Эт-Танф", - сказал он.

"С момента вступления в силу резолюции 2401 туда не было доставлено ни одного гуманитарного конвоя. Положение жителей разбомбленной Ракки и лагеря беженцев "Эр-Рукбан" оценивается как гуманитарная катастрофа", - подчеркнул генерал.

Резолюция 2401 была принята Совбезом ООН 24 февраля. Документ призывает стороны конфликта в Сирии прекратить боевые действия по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, эта резолюция создала рамки для согласования всеми сторонами условий "облегчения участи гражданского населения на всей территории страны".
06.03.2018
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принадлежат ТАСС
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