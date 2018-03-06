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ВКС России получат до конца года два новейших серийных Ми-28НМ

07.03.2018 ТАСС 47 0
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Источник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский добавил, что завершение контракта запланировано на ноябрь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 марта. /ТАСС/. Два новейших серийных ударных вертолета Ми-28НМ поступят в войска до конца 2018 года, сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.

"Сейчас идет установочная партия, завершение контракта - ноябрь текущего года, соответственно, мы находимся в графике. Пока по контракту идут две машины", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ми-28НМ начали создавать в 2009 году. Модернизированная версия существенно отличается от прототипа. В состав бортового радиолокационного оборудования Ми-28НМ войдет инновационная нашлемная система целеуказания и индикации.

Вертолет оснащен новой радиолокационной станцией Н025, позволяющей вести круговой обзор. Машина оснащена новой системой РЭБ. Вертолет предназначен для поиска и уничтожения днем и ночью, в простых и сложных погодных условиях малоскоростных воздушных целей, танков, бронированной и небронированной техники, а также живой силы противника.
06.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России

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