ВКС России получат до конца года два новейших серийных Ми-28НМ
|
|
Источник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС
Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский добавил, что завершение контракта запланировано на ноябрь
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 марта. /ТАСС/. Два новейших серийных ударных вертолета Ми-28НМ поступят в войска до конца 2018 года, сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.
"Сейчас идет установочная партия, завершение контракта - ноябрь текущего года, соответственно, мы находимся в графике. Пока по контракту идут две машины", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Ми-28НМ начали создавать в 2009 году. Модернизированная версия существенно отличается от прототипа. В состав бортового радиолокационного оборудования Ми-28НМ войдет инновационная нашлемная система целеуказания и индикации.
Вертолет оснащен новой радиолокационной станцией Н025, позволяющей вести круговой обзор. Машина оснащена новой системой РЭБ. Вертолет предназначен для поиска и уничтожения днем и ночью, в простых и сложных погодных условиях малоскоростных воздушных целей, танков, бронированной и небронированной техники, а также живой силы противника.
|
06.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.03.2018 ВКС получат вторую партию вертолетов Ми-28УБ в конце 2018 года
07.03.2018 Минобороны планирует получить первые два Ми-28НМ до ноября 2018 года
07.03.2018 «Вертолеты России» рассказали о доработке Ми-28 после проблем в Сирии
26.02.2018 Модернизированные "Ночные охотники" обеспечат целеуказание ракетным и артиллерийским комплексам
15.02.2018 "Вертолеты России" в 2018 году закончат модернизацию аэродрома "Северный"
12.02.2018 Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
08.02.2018 Вертолетное будущее
08.02.2018 "Аллигатор" пришелся военным по вкусу