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На "Роствертоле" построят испытательный комплекс, чтобы не беспокоить жителей Ростова

07.03.2018 ТАСС 50 0
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Вертолет Ми-28НЭ
Первый боевой вертолет Ми-28НЭ (бортовой номер "916"), построенный на АО "Роствертол" по контракту 2013 года для Алжира. Ростов-на-Дону, сентябрь 2015 года.
Источник: http://bmpd.livejournal.com/

Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил, что полностью реализовать проект вертолетного кластера планируется к 2024 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 марта. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) построит в Батайске для своего предприятия "Роствертол" новый испытательный комплекс, чтобы сократить, в частности, число испытательных полетов над Ростовом. Об этом сообщил во вторник журналистам гендиректор холдинга Андрей Богинский.

"Строительство полноценного летно-испытательного комплекса позволит сократить количество полетов в Ростове-на-Дону (над городской застройкой), а перенос части производственных мощностей "Роствертола" будет способствовать освоению перспективных образцов вертолетной техники. Полностью реализовать проект вертолетного кластера мы планируем к 2024 году", - сказал Богинский.

Он добавил, что "на сегодняшний день на аэродроме Батайск развернута временная инфраструктура, которая позволила с начала года выполнить порядка 250 полетов в рамках обучения иностранных специалистов". Иностранцы выполняют полеты на Ми-28, Ми-35 и Ми-26, отметили в пресс-службе холдинга.

Как уточнила официальный представитель "Вертолетов России" Екатерина Павлова, строительство комплекса начнется в июне 2018 года.

По ее словам, он также "обеспечит выполнение ночных полетов в соответствии с программой испытаний за пределами города".

Сейчас по летно-испытательному комплексу разработана проектно-сметная документация, ее основные технико-экономические показатели утверждены Минпромторгом РФ.

"Строительство объекта планируется завершить к концу 2021 года", - отметила Павлова.

В Батайск также планируется перенести агрегатно- сборочное производство "Роствертола", цех окончательной сборки и производственно-логистический комплекс.

Еще в Батайске будут развернуты центр поддержки и эксплуатации вертолетной техники и авиационный учебный центр.
06.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-26
МИ-28
Ми-35
Компании
Вертолеты России
Минпромторг РФ
Роствертол
Проекты
Военные учения

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