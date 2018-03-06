Первый полет российского частного космического корабля с туристами запланирован на 2025 г.

Испытания ракеты начнутся в 2022 году

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российская частная компания "Космокурс", разрабатывающая многоразовый корабль для суборбитальных полетов, планирует выполнить первый коммерческий запуск с туристами на борту в 2025 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор компании Павел Пушкин.

"Первый полет опытного образца (ракеты и суборбитального корабля) должен состояться в 2023 году, первый "рейс" с туристами - в 2025 году", - сказал Пушкин.

Гендиректор "Космокурса" уточнил, что испытания ракеты и спускаемой капсулы начнутся в 2022 году. "В 2021 году должно быть сделано "железо", в 2022 году уже должны идти испытания", - сообщил он.

Пушкин добавил, что вся программа - от начала проекта до первого туристического полета - может стоить $150-200 млн. "Бюджета такого у нас пока нет. На данный момент в "Космокурс" вложено несколько десятков миллионов рублей. Пока нам этих денег достаточно, чтобы развиваться дальше", - отметил он, добавив, что у компании один инвестор.

Он также уточнил, что проект станет рентабельным примерно в течение семи - десяти лет от начала первых туристических полетов.

"Космокурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных полетов туристов - 80-тонную ракету и корабль массой 7 тонн. Предполагается, что экипаж из шести туристов и одного инструктора-стюарда совершит 14-минутный полет на высоту 180-220 км, проведя в невесомости 5,5 минуты. Стоимость одного билета, как ожидается, составит $250 тыс. "Космокурс" рассчитывает к 2030 году проводить до 115 пусков в год, то есть по два пуска в неделю.