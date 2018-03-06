Первый полет российского частного космического корабля с туристами запланирован на 2025 г.
|
|
Испытания ракеты начнутся в 2022 году
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российская частная компания "Космокурс", разрабатывающая многоразовый корабль для суборбитальных полетов, планирует выполнить первый коммерческий запуск с туристами на борту в 2025 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор компании Павел Пушкин.
"Первый полет опытного образца (ракеты и суборбитального корабля) должен состояться в 2023 году, первый "рейс" с туристами - в 2025 году", - сказал Пушкин.
Гендиректор "Космокурса" уточнил, что испытания ракеты и спускаемой капсулы начнутся в 2022 году. "В 2021 году должно быть сделано "железо", в 2022 году уже должны идти испытания", - сообщил он.
Пушкин добавил, что вся программа - от начала проекта до первого туристического полета - может стоить $150-200 млн. "Бюджета такого у нас пока нет. На данный момент в "Космокурс" вложено несколько десятков миллионов рублей. Пока нам этих денег достаточно, чтобы развиваться дальше", - отметил он, добавив, что у компании один инвестор.
Он также уточнил, что проект станет рентабельным примерно в течение семи - десяти лет от начала первых туристических полетов.
"Космокурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных полетов туристов - 80-тонную ракету и корабль массой 7 тонн. Предполагается, что экипаж из шести туристов и одного инструктора-стюарда совершит 14-минутный полет на высоту 180-220 км, проведя в невесомости 5,5 минуты. Стоимость одного билета, как ожидается, составит $250 тыс. "Космокурс" рассчитывает к 2030 году проводить до 115 пусков в год, то есть по два пуска в неделю.
|
06.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.02.2018 Найти и обезвредить: Сирийский опыт подводных дронов ВМФ РФ
09.11.2017 Подарки для Путина
07.11.2017 Украинские военные завершили ракетные испытания недалеко от Крыма
22.09.2017 "США овладели групповым искусственным интеллектом"
07.09.2017 Армия распробовала беспилотники
16.05.2017 Компания STM разрабатывает проект новой НАПЛ для ВМС Турции
09.11.2016 Восстановлен ли потенциал ВВС Украины после войны в Донбассе?
06.04.2016 Голуби войны