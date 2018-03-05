Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2"

06.03.2018 bmpd.livejournal.com 132 0
0
Понравилась новость?
 0

Неплохая подборка изображений нового самоходного зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" - как в "арктическом исполнении" 9К331МДТ "Тор-М2ДТ" (боевая машина ДТ-30ПМ-Т1, она же 9А331МДТ), так и в обычном 9К331М "Тор-М2" (боевая машина 9А331М) - с веб-ресурса otvaga2004.mybb.ru. Демонстрируются внешние отличия боевой машины 9М331М "Тор-М2" от боевых машин прежних вариантов комплекса.

Напомним, что серийные поставки ЗРК "Тор-М2" производства АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") осуществляются в Сухопутные войска России с 2016 года.

Боевая машина ДТ-30ПМ-Т1 (9А331МДТ) зенитного ракетного комплекса 9К331МДТ "Тор-М2ДТ" в "арктическом исполнении" на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ (с) АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" / "Воздушно-космический рубеж"

(с) otvaga2004.mybb.ru
05.03.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
ДТ-30
Тор-М1
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Тор ЗРК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.03 02:20
  • 1
Тихоокеанский флот охраняет аэродром на курильском острове Матуа
  • 06.03 01:28
  • 8
Легендарный МиГ-31 благодаря "Кинжалу" обретет новое качество
  • 06.03 01:13
  • 1
Танковые школы. Почему украинский "Оплот" лучше российского Т-90
  • 06.03 01:10
  • 2
Тихоокеанский флот получит носители крылатых ракет "Калибр"
  • 05.03 23:21
  • 10
Путину нужно современное оружие, а не современная Россия
  • 05.03 22:43
  • 7
Жители России придумали имя новой ракете с ядерным двигателем
  • 05.03 21:21
  • 18
"Роскосмос" обвинили во вредительстве
  • 05.03 20:44
  • 23
Песков: компьютерная графика применялась в послании Путина из-за секретности разработок
  • 05.03 20:37
  • 23
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 05.03 20:16
  • 65
Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500
  • 05.03 19:58
  • 1
Свинцовый ураган. Пять самых скорострельных пушек Василия Грязева
  • 05.03 19:05
  • 15
Источник: завершены испытания новой российской ядерной энергоустановки
  • 05.03 18:04
  • 6
ДОСААФ предложило себя в качестве площадки для подготовки наемников
  • 05.03 17:58
  • 1
Кинжальный удар "Искандера"
  • 05.03 17:34
  • 5
Российский ПТРК "Корнет" превосходит американский Javelin
другие обсуждаемые темы