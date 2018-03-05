Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2"
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Неплохая подборка изображений нового самоходного зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" - как в "арктическом исполнении" 9К331МДТ "Тор-М2ДТ" (боевая машина ДТ-30ПМ-Т1, она же 9А331МДТ), так и в обычном 9К331М "Тор-М2" (боевая машина 9А331М) - с веб-ресурса otvaga2004.mybb.ru. Демонстрируются внешние отличия боевой машины 9М331М "Тор-М2" от боевых машин прежних вариантов комплекса.
Напомним, что серийные поставки ЗРК "Тор-М2" производства АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") осуществляются в Сухопутные войска России с 2016 года.
Боевая машина ДТ-30ПМ-Т1 (9А331МДТ) зенитного ракетного комплекса 9К331МДТ "Тор-М2ДТ" в "арктическом исполнении" на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ (с) АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" / "Воздушно-космический рубеж"
(с) otvaga2004.mybb.ru
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05.03.2018
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