В России появится новый колесный танк на платформе "Бумеранг"



Российский бронетранспортер "Бумеранг".

Источник: https://super-orujie.ru Российский бронетранспортер "Бумеранг".Источник: https://super-orujie.ru

ЦАМТО, 5 марта. Танк на колесной платформе "Бумеранг" разработают в ближайшее время. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил генеральный директор Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий в эфире телеканала "Звезда".

Он отметил, что "это, в принципе, будет такое ноу-хау на этой же платформе ("Бумеранг". – прим. ред.)".

"Об этом мы сможем поговорить в самое ближайшее время", – добавил А.Красовицкий.

Ранее он заявил "РИА Новости", что прямых конкурентов разработанному ВПК новейшему российскому бронетранспортеру "Бумеранг", впервые продемонстрированному в ходе парада 9 мая 2015 года, нет, это "прорыв инженерной мысли".

Перспективные боевые машины пехоты на платформе "Бумеранг" были представлены в прошлом году во время военного парада на Красной площади в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, напоминает агентство.