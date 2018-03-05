Ракетный комплекс "Авангард" запущен в серийное производство – военно-дипломатический источник



Авангард. Архивное фото.

Источник: © Минобороны РФ Авангард. Архивное фото.Источник: © Минобороны РФ

ЦАМТО, 5 марта. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" запущен в серийное производство, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Западным партнерам Москвы, как отметил источник агентства, пора осознать новую реальность. Новейшая разработка, по его словам, способна летать в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью, что делает ее неуязвимой для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Источник также отметил, что авиационный ракетный комплекс "Кинжал" уже находится в войсках.