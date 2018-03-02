Су-57 и F-22 могут столкнуться в небе Сирии



Истребитель F-22 Raptor. Архивное фото.

Источник: © Фото : Министерство обороны США Истребитель F-22 Raptor. Архивное фото.Источник: © Фото : Министерство обороны США

Россия продолжает испытывать в боевых условиях свое новейшее вооружение

Появление четверки российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 в Сирии стало сенсацией номер один. Специалисты отмечают, что на авиабазу Хмеймим были также переброшены четыре Су-35С, столько же штурмовиков Су-25, а также два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У.

Ведущие российские СМИ сообщают, что Су-57 направлены в Сирию в рамках программы испытания систем вооружения. Ранее было озвучено о завершении первого этапа летных испытаний, начале нового этапа. Кроме того, разработчики вооружения для истребителя пятого поколения заявили о начале тестирования ракет, специально разработанных для этого ударного самолета. Но вместе с тем источник в военном ведомстве указал, что планируется только апробировать системы РЭБ и радиолокации, о полноценном боевом применении речь пока не идет.

Возникает вопрос: на ком будут испытаны бортовые системы РЭБ и радиолокации Су-57? У вооруженной оппозиции в Сирии нет ни зенитных ракетных комплексов, способных поражать воздушные цели на высотах свыше 5 км, ни авиации. Командование ВКС РФ вряд ли будет рисковать дорогостоящими Су-57, чтобы тестировать машины на малых высотах, на которых их могут достать переносные ЗРК.

Возможно, расчет был сделан на бесконтактную, небоевую работу против авиации коалиции, включая F-22 и самолеты ДРЛОиУ. Но в этом случае проще и безопаснее было бы поднимать Су-57 на перехват разведывательной авиации НАТО, летающей вдоль российских границ.

При этом в небе Сирии новейший российский самолет оказался в непосредственной близости от своего основного конкурента - американского истребителя пятого поколения F-22. Более того, Су-57 уже принял участие в авианалете на позиции и объекты военной структуры исламистских формирований в Восточной Гуте (пригород Дамаска). И это несколько проясняет слова военного источника о том, что полноценное боевое применение Су-57 в Сирии не предусмотрено. То есть работать эти самолеты будут только по наземным целям, а воздушные бои полностью исключаются.

Американцы активно используют свои F-22 в Сирии, в частности в районе Дейр-эз-Зор. Они постоянно находятся в воздухе: как дежурные ударные средства, так и для истребительного прикрытия действий союзных международной коалиции Сирийских демократических сил (СДС). Дейр-эз-Зор и Восточную Гуту разделяет порядка 400 км, а это всего около 9 минут полета для того и другого истребителя. Следует также напомнить, что, как заявлялось, бортовая РЛС Су-57 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) обнаруживает воздушные цели на расстоянии до 400 км.

Фактически при бесконтактной работе с авиацией коалиции обе стороны изучают друг друга. Специалисты считают, что главной целью появления Су-57 в Сирии является наглядно продемонстрировать возможности отечественного ОПК и показать с выгодной стороны действия российских военных в Сирии.

Сирийские СМИ сообщили, что якобы американцы с появлением Су-57 приостановили вылеты своих "Рапторов". Этой информации нет доверия, к тому же представители Пентагона уже сделали заявление, что не видят никакой для себя угрозы в появлении российского истребителя пятого поколения на сирийском театре военных действий. К тому же, кто конкретно бомбил исламистов в Восточной Гуте – утверждать сложно, ночью, на большой высоте не разобрать было: это Су-57 или Су-35С, которые способны наносить удары управляемыми ракетами класса "воздух–поверхность" и корректируемыми авиабомбами.

Ранее 8 февраля замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что военные приступили к опытно-боевой эксплуатации Су-57. А это значит, что на новых истребителях будет отрабатываться тактика их боевого применения. Но для этого самолеты должны поступить в Липецкий авиацентр, где летный состав будет их осваивать. Пока же Су-57 пилотируют летчики-испытатели.

Будет ли проводиться отработка тактики противодействия средствам ПВО? По поводу возможности поражения Су-57 из ПЗРК красноречиво сказал бывший заместитель главкома ВВС РФ генерал-полковник запаса, Герой Советского Союза Николай Антошкин: "Любой летательный аппарат, увы, можно сбить на высоте ПЗРК. Напомню, что в ходе Афганской войны советская авиация потеряла более 100 самолетов и более 300 вертолетов. В основном их сбили из ПЗРК и малокалиберной зенитной артиллерии".

Вообще он дал новому российскому истребителю очень высокую оценку: "Су-57 оснащен двигателями с управляемым вектором тяги, причем изменяется тяга не в одной, как у F-22, а в двух плоскостях, что обеспечивает более высокую маневренность. Кроме того, эти двигатели позволяют нашему истребителю развивать скорость до двух Махов без форсажа. Благодаря авиационной радиолокационной станции Н036 "Белка" Су-57 способен обнаруживать самолеты-"невидимки", а также сопровождать более 10 целей одновременно. Прибавьте отличную РЭБ, которая "глушит" системы самонаведения ракет противника. Вместе с тем Су-57 имеет два больших внутренних отсека для оружия, которые занимают практически всю полезную длину самолета. Каждый отсек может нести до четырех ракет класса "воздух–воздух" K-77M (средней дальности)".

Плюс к тому самолет вооружен ракетами класса "воздух–воздух" малой и большой дальности, в его арсенале также ракеты класса "воздух–поверхность" различного типа и корректируемые авиабомбы. Максимальная боевая нагрузка самолета – 10 т. Вдобавок ко всему на Су-57 устанавливается сдвоенная 30-мм авиационная пушка.

Возникает резонный вопрос: что из всего перечисленного может быть испытано в Сирии?

Сирийская кампания уже неоднократно подтверждала намерение Москвы провести максимально возможную демонстрацию достижений российского оборонно-промышленного комплекса в военно-политических и коммерческих целях. Это в полной мере относится и к Су-57. В частности, возможна проверка показателей заметности самолета Су-57 для радаров. Похоже, предстоит тестирование бортовой радиолокационной станции. Антенные решетки последней размещены по всей поверхности самолета, за счет чего пилот Су-57 получает круговой обзор на сотни километров. Всего в конструкции нового истребителя предусмотрено шесть радиолокационных систем, причем антенны комплекса работают в разных диапазонах.

Возможно, планируется провести испытание системы управления вооружением и оптико-электронной станции с лазерным дальномером. Кроме того, Су-57 интегрируется в систему (среду), из которой он получает навигационные данные, сведения о противнике, целеуказание и параметры для наведения. Он может выполнять задачи разведки целей, наблюдения и передавать информацию другим самолетам, интегрированным в данную систему (среду). В интересах авиационной группировки своих сил он может проводить первоначальную обработку информации по анализу угроз, определению положения и важности целей, которая реализуется системой интеллектуальной поддержки экипажа. Похоже, что будет также апробирован и новейший комплекс связи, который специально разрабатывался для этой машины.

В целом надо признать, что Сирия стала для российских Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса превосходным полигоном для испытаний различных вооружений, военной и специальной техники, в особенности недавно разработанной и принятой на вооружение ВС РФ. В определенной степени это еще и хорошая реклама российскому оружию, спрос на которое в мире неуклонно растет в последнее время.