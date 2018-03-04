LCA Tejas обладает серьезным экспортным потенциалом



Легкий боевой самолет LCA Tejas на ВВС Бахрейна.

Источник: BahAirshow Легкий боевой самолет LCA Tejas на ВВС Бахрейна.Источник: BahAirshow

"Военный Паритет", 4 мар. 2018 – Министр обороны Индии Нирмала Ситараман заявила, что истребитель LCA Tejas имеет серьезный экспортный потенциал, сообщает сегодня idrw.org.

В неофициальном брифинге г-жа Ситараман сказала: "Мы не забываем о том, что производим легкие истребители LCA Tejas. Недавно министр обороны Сингапура совершил ознакомительный полет на 'njv самолете. Многие страны говорят о своей заинтересованности. Мы будем поставлять самолеты всем тем странам, которые желают иметь их на вооружении".

В прошлом месяце начальники штабов ВВС Франции и США совершили полеты на учебном варианте "Теджаса". Министр также сообщила, что правительство работает над тем, чтобы "наращивать ежегодный темп производства "Теджасов". Отмечается, что военное ведомство попросило государственную авиастроительную компанию Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ускорить производство истребителей.

"Мы попросили их улучшить аутсорсинг, чтобы ускорить производство. Правительство остается приверженным к реализации этой программы. Создается версия самолета Mark-II. Это будет большой шаг вперед ", сказала она.