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Во время поездки на Северный флот Шойгу посетил нахимовское училище

05.03.2018 РИА Новости 66 0
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Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища
Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

СЕВЕРОМОРСК, 2 мар - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе поездки на Северный флот посетил мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища и открыл в Североморске чемпионат ВМФ РФ по хоккею с шайбой.

Кроме того, министр принял участие в товарищеской игре между сборной звезд хоккея и командой "К-21" Северного флота. В состав звездной команды вошли прославленные хоккеисты разных времен, чемпионы мира и Олимпийских игр Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие. Команду "К-21" возглавил командующий флота адмирал Николай Евменов.
02.03.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
СФ

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