Во время поездки на Северный флот Шойгу посетил нахимовское училище



Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.

Источник: © Лев Федосеев/ТАСС Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

СЕВЕРОМОРСК, 2 мар - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе поездки на Северный флот посетил мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища и открыл в Североморске чемпионат ВМФ РФ по хоккею с шайбой.

Кроме того, министр принял участие в товарищеской игре между сборной звезд хоккея и командой "К-21" Северного флота. В состав звездной команды вошли прославленные хоккеисты разных времен, чемпионы мира и Олимпийских игр Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие. Команду "К-21" возглавил командующий флота адмирал Николай Евменов.