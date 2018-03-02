Во время поездки на Северный флот Шойгу посетил нахимовское училище
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Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС
СЕВЕРОМОРСК, 2 мар - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе поездки на Северный флот посетил мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища и открыл в Североморске чемпионат ВМФ РФ по хоккею с шайбой.
Кроме того, министр принял участие в товарищеской игре между сборной звезд хоккея и командой "К-21" Северного флота. В состав звездной команды вошли прославленные хоккеисты разных времен, чемпионы мира и Олимпийских игр Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие. Команду "К-21" возглавил командующий флота адмирал Николай Евменов.
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02.03.2018
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