Новые российские вооружения обеспечат поддержание паритета, заявил Песков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия не развивает системы вооружения, которые будут нейтрализовывать стратегические силы противника, поэтому принцип паритета сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны.
"Россия не развивает системы вооружения, которые будут нейтрализовывать стратегические силы противника, здесь очень важно это понимать", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, означает ли тот факт, что в РФ есть вооружение, от которого не способна защититься другая сторона, прекращение существования паритета.
"Нет, паритет существует… У другой стороны также есть вооружения, от которых не способна защититься Россия. В этом и паритет. Это является залогом того, что это оружие не будет применяться", - пояснил пресс-секретарь главы российского государства.
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02.03.2018
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