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Запуски «Союзов» с «Восточного» подтвердили эффективность новой российской системы телеметрии

02.03.2018 АО «Российские космические системы» 112 0
Разделы: Космонавтика
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"Союз-2" на "Восточном"
Ракета-носитель "Союз-2" на космодроме "Восточный".
Источник: http://spacecorp.ru/

Созданная специалистами холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») модернизированная система телеметрических измерений РТСЦМ-1 ракеты-носителя «Союз-2» успешно прошла испытания в ходе запусков с космодрома «ВОСТОЧНЫЙ» в ноябре 2017 года и 1 февраля 2018 года. Система телеметрии создана полностью на основе отечественных комплектующих и отличается высокой надежностью. Дополнительный канал передачи данных через спутник-ретранслятор позволяет ей сохранять связь с ракетой-носителем на протяжении всего полета.


РТСЦМ-1 собирает информацию о состоянии ракеты-носителя перед стартом и в процессе полета. В ходе модернизации системы она получила дополнительные возможности. Для этого был переработан прибор центральной части системы – основной коммутатор-формирователь (ОКФ). По сравнению с предыдущими модификациями, новый ОКФ был сделан на отечественной элементной базе и без применения внутренних жгутов.


Директор проектов по созданию телеметрических систем и комплексов – заместитель генерального конструктора РКС Олег ХРОМОВ: «Вязание жгута для объединения внутренних плат – очень трудоемкая операция. Мы отказались от нее в пользу модульной архитектуры. Сейчас платы соединяются как кубики конструктора Lego. Это существенно повысило технологичность производства и надежность системы. Сейчас мы в инициативном порядке ведем переработку технологической документации, чтобы все приборы системы сделать по такому же принципу. Начинка остается той же, а конструкция будет изменена – это не только повысит качество, но и снизит стоимость системы».


При разработке РТСЦМ-1 была реализована схема с 4 независимыми каналами передачи телеметрических кадров. Пока используется только 3 канала – два дублированных стандартных канала радиосвязи и канал Высокоскоростной абонентской аппаратуры ретрансляции (ВААР), который задействован для передачи данных через российские спутники-ретрансляторы «Луч». В системе также предусмотрен 4-й канал, который может использоваться для резервирования связи ВААР.


Также система РТСЦ (модификация РТСЦМ-2) несколько лет поставляется для ракет-носителей среднего класса «Союз-СТ» (ELS – от фр. Ensemble de Lancement Soyouz), которые стартуют с космодрома Куру во Французской Гвиане. В отличие от системы РТСЦ в системе РТСЦМ-2 повышена скорость передачи информации, структура кадра соответствует международным рекомендациям CCSDS, передача информации осуществляется в S-диапазоне радиоволн. Также в системе РТСЦМ-2 используется сбор и прямая передача быстро меняющихся параметров.


Модернизированная система РТСЦМ-1, которая теперь будет использоваться для ракет-носителей «Союз-2», стартующих с российских космодромов, обладает теми же функциями, что и РТСЦМ-2, кроме диапазонов работы передающих устройств, и формирует дополнительный поток телеметрической информации для передачи через аппаратуру ВААР и систему ретрансляции «Луч» в центр обработки информации.

Всего было изготовлено и поставлено более 100 комплектов системы различных модификаций. Семейство систем РТСЦ многократно подтвердило свою надежность и эффективность.


В перспективе полностью модульная система РТСЦ может быть выбрана в качестве основной для перспективной российской ракеты-носителя «Союз-5».
02.03.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Российские космические системы»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Россия
Франция
Компании
РКC
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Луч МКСР
Союз-2 РН
Союз-5 РН

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