Новейшие виды вооружения поступят в армию в ближайшие год-два, заявили в СФ



Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новейшие виды стратегических вооружений, изображения которых были продемонстрированы в ходе послания президента РФ, поступят "в необходимом количестве" в Вооруженные силы России в ближайшие год-два, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

"Насколько я понимаю, период их постановки на вооружение - ближайшие годы, то есть год-два, три от силы. Эти виды вооружений не просто на бумаге, они разработаны, испытаны и сделаны, пусть не в массовых количествах", - сказал Серебренников.

По его словам, Россия запустит их производство "в том количестве, которое будет необходимо".

Сенатор подчеркнул, что в ходе послания были продемонстрированы изображения "уникальных, новейших, самых передовых вооружений".

В четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. Во время послания были продемонстрированы кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, а также действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".