Российский арктический флот был и будет самым сильным, заявил Путин
|
|
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Арктический флот России был и будет самым сильным, заявил российский президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.
"Наш арктический флот был и остается и будет самым мощным в мире", - заявил президент.
Он отметил, что уже запущен целый ряд масштабных индустриальных проектов в Арктике, которые отвечают самым строгим экологическим стандартам.
|
01.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.03.2018 Путин заявил об укреплении военной инфраструктуры в Арктике
28.02.2018 В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России
27.02.2018 "Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
21.02.2018 "Арктика" ложится на левый борт
26.01.2018 Умереть за Шпицберген?
17.01.2018 Ядерные силы и ракеты: новый план Путина
27.12.2017 Вооруженные силы РФ сосредоточатся на развитии инфраструктуры в Арктике и на западе страны
27.12.2017 Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил