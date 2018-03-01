Российский арктический флот был и будет самым сильным, заявил Путин



Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Арктический флот России был и будет самым сильным, заявил российский президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.

"Наш арктический флот был и остается и будет самым мощным в мире", - заявил президент.

Он отметил, что уже запущен целый ряд масштабных индустриальных проектов в Арктике, которые отвечают самым строгим экологическим стандартам.