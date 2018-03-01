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Таких военных, как Филипов, у других стран не будет никогда, заявил Путин

02.03.2018 РИА Новости 76 0
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Роман Филипов
Роман Филипов.
Источник: vpk-news.ru

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Таких офицеров, как погибший в Сирии Герой России Роман Филипов, ни у одной другой страны мира не будет никогда, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Техника, оружие, даже самое современное рано или поздно появится в других армиях мира - это нас абсолютно не волнует, у нас это уже есть и будет еще лучше. Главное в другом - таких людей, таких офицеров, как наш летчик, гвардии майор Роман Филипов - у них не будет никогда", - сказал он.

Сидящие в зале встали при этих словах президента и приветствовали их продолжительными овациями.

По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации Идлиб в Сирии российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь. Пилота похоронили 8 февраля на Аллее славы Коминтерновского кладбища Воронежа.
01.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-25
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Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир

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