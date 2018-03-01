Таких военных, как Филипов, у других стран не будет никогда, заявил Путин
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Роман Филипов.
Источник: vpk-news.ru
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Таких офицеров, как погибший в Сирии Герой России Роман Филипов, ни у одной другой страны мира не будет никогда, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Техника, оружие, даже самое современное рано или поздно появится в других армиях мира - это нас абсолютно не волнует, у нас это уже есть и будет еще лучше. Главное в другом - таких людей, таких офицеров, как наш летчик, гвардии майор Роман Филипов - у них не будет никогда", - сказал он.
Сидящие в зале встали при этих словах президента и приветствовали их продолжительными овациями.
По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации Идлиб в Сирии российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.
Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь. Пилота похоронили 8 февраля на Аллее славы Коминтерновского кладбища Воронежа.
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01.03.2018
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