На сайте Минобороны можно предложить название для нового вооружения



Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Названия для новой российской крылатой ракеты и подводной системы с ядерной энергоустановкой пока не выбраны, их можно предложить на сайтах Минобороны РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Условные наименования для этих двух новых видов стратегического оружия России - крылатой ракеты глобальной дальности и беспилотного подводного аппарата - пока не выбраны. Ждем предложений на сайтах министерства обороны", - сказал Путин.