На сайте Минобороны можно предложить название для нового вооружения
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018.
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Названия для новой российской крылатой ракеты и подводной системы с ядерной энергоустановкой пока не выбраны, их можно предложить на сайтах Минобороны РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Условные наименования для этих двух новых видов стратегического оружия России - крылатой ракеты глобальной дальности и беспилотного подводного аппарата - пока не выбраны. Ждем предложений на сайтах министерства обороны", - сказал Путин.
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01.03.2018
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