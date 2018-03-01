"Алмаз-Антей" опроверг сообщения о возможном срыве госзаказа по ракетам для ЗРС С-400



Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017.

Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017.Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

ЦАМТО, 1 марта. Московский машиностроительный завод "Авангард" своевременно выполняет гособоронзаказ, рисков срыва планов по производству ракет для российской армии и зарубежных заказчиков нет.

Об этом "РИА Новости" заявил официальный представитель концерна ВКО "Алмаз-Антей" (включает в себя ММЗ "Авангард").

"Авангард" – единственный производитель ракет для зенитных ракетных систем С-300 и С-400, которые поступают на вооружение российской армии и идут на экспорт. Среди последних проектов, над которыми должно было начать работать предприятие, – поставка нескольких сотен экспортных вариантов ракет для ЗРС С-400 по соглашению, готовящемуся к подписанию с Индией.

"Социально-экономическая ситуация на ММЗ "Авангард" после смены генерального директора носит стабильный характер. Все цеха и службы предприятия в рабочем порядке обеспечивают своевременное выполнение заданий государственного оборонного заказа и производственного плана", – сказал собеседник агентства.

В концерне заявили, что бывший начальник службы безопасности и режима "Авангарда" Максим Берг, обвинивший "Алмаз-Антей" в "рейдерском захвате" власти на заводе и неэффективном управлении предприятием новым руководством, был уволен в связи с неоднократными нарушениями трудовой дисциплины.

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала статью со ссылкой на бывшего сотрудника "Авангарда" Максима Берга, заявившего, что он предупредил ФСБ о том, что предприятие якобы может провалить ГОЗ на 2018-2020 годы и сорвать выполнение контрактов по линии ВТС. Вину за это он возложил на концерн ВКО "Алмаз-Антей", который, по его утверждению, "искусственно тормозит" согласование необходимой документации, "незаконно" меняет руководство "Авангарда" и забирает у завода большую часть прибыли.

Как напоминает агентство, руководство "Авангарда" сменилось в сентябре 2017 года. Тогда в связи с превышением должностных полномочий с поста гендиректора завода был отстранен Ахмет Мухаметов, работавший на предприятии с 1975 года. Ему на смену пришел заместитель гендиректора "Алмаз-Антея" Александр Ведров.