Металлические порошки «ВИЛС» были использованы для производства жаровой трубы камеры сгорания турбореактивного двигателя ДГ-4М



Логотип компании «Всероссийский институт легких сплавов».

Источник: http://promvest.info/ Логотип компании «Всероссийский институт легких сплавов».Источник: http://promvest.info/

Металлические порошки, полученные «Всероссийским институтом легких сплавов» (входит в Ростех, является стратегическим металлургическим предприятием), были использованы в качестве материала для жаровой трубы камеры сгорания турбореактивного двигателя ДГ-4М, применяемого в ракетных комплексах. Труба была изготовлена Самарским национальным исследовательским университетом им. академика С.П. Королева методом селективного лазерного сплавления, относящегося к аддитивным технологиям. Изделие успешно прошло испытания в условиях, приближенных к реальным.

Порошки (гранулы) были получены из жаропрочного никелевого сплава ВВ751П, который является запатентованной разработкой «ВИЛС».

«В результате совместных работ с Самарским университетом, в ходе которых «ВИЛС» выступал в роли поставщика порошка из инновационного сплава ВВ751П, а также в качестве разработчика технологий термической обработки изделий, были получены высокие механические характеристики продукта. Они соответствуют требованиям, которые предъявляются к современным материалам для двигателестроения, в том числе в части показателей предела прочности, предела текучести и длительной прочности» – комментирует ведущий специалист по металлургии ОАО «ВИЛС», кандидат технических наук Марина Зенина.

Помимо указанного проекта на «ВИЛС» были проведены совместные работы с «Центром технологической компетенции аддитивных технологий» (г. Воронеж) и «Институтом лазерных и сварочных технологий» (г. Санкт-Петербург). Воронежский Центр и специалисты «ВИЛС» взаимодействовали в части изготовления образцов и моделей изделий с использованием технологии селективного сплавления. С петербургским институтом велись работы по получению деталей из порошка жаропрочного никелевого сплава ЭИ698П методом лазерной гетерогенной порошковой металлургии. «Эти работы продолжаются, и уже имеются первые положительные результаты применения порошков «ВИЛС» в аддитивных технологиях», – отмечает Марина Зенина

Как сообщалось ранее, соответствие гранул «ВИЛС» требованиям, предъявляемым к аддитивному производству, было подтверждено тестированием организаций SLM Solutions GmbH (Германия), УрФУ (г. Екатеринбург), ИЛиСТ (г. Санкт-Петербург), «ОДК-Авиадвигатель» (г. Пермь).

В настоящий момент «ВИЛС» осуществляет техническую кооперацию с центрами аддитивного производства, имеющую цель создание замкнутого производственного цикла по получению деталей из порошковых металлокомпозиций с использованием аддитивных технологий. В 2017 году при участии дочерней структуры Госкорпорации Ростех – АО «РТ-Проектные технологии» – создан «Инжиниринговый центр аддитивных технологий». Он уже начал действовать на базе «ВИЛС» как центр координации, создания, подбора и адаптации решений по использованию 3D-моделирования и печати для промышленных предприятий.