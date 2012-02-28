Для Вооруженных Сил России создается новый подвижный многоцелевой топографо-геодезический комплекс



Военный топограф за работой. Источник: function.mil.ru. Военный топограф за работой. Источник: function.mil.ru.

ЦАМТО, 28 февраля. В 2018 году для Вооруженных Сил Российской Федерации будет создан новый подвижный многоцелевой топографо-геодезический комплекс (ПМТГК).

Разработка и принятие на вооружение подвижного многоцелевого топографо-геодезического комплекса позволит качественно повысить оперативность и эффективность решения задач топогеодезического и навигационного обеспечения действий войск в современных условиях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.