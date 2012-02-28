На учениях в Хабаровске освободили "заложников", захваченных на стадионе



Разведчик-снайпер. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Антон Денисов Разведчик-снайпер. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

ХАБАРОВСК, 28 фев - РИА Новости. Около одной тысячи человек в среду приняли участие в антитеррористических учениях в Хабаровске, где освободили "заложников" на стадионе имени Ленина и пресекли попытку угнать за границу судно-амфибию, сообщает оперативный штаб в Хабаровском крае (Национального антитеррористического комитета).

"В Хабаровске 28 февраля прошло плановое антитеррористическое учение, в ходе которого были отработаны мероприятия по пресечению террористических актов на объекте с массовым пребыванием людей и ликвидации их последствий… Всего в учебных мероприятиях приняли участие более 1000 человек и около 100 единиц техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основные этапы учений прошли на территории стадиона имени Ленина и в акватории острова Большой Уссурийский.

"По легенде учений после совершения теракта "террористы" захватили и удерживали заложников в одном из помещений стадиона. Другая группа учебных "террористов", захватив судно на воздушной подушке, пыталась прорваться через границу РФ, но была "ликвидирована". В течение нескольких часов силовики обеспечивали безопасность населения, искали пособников "террористов", освобождали заложников и обезвреживали взрывные устройства", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках учений в школе №43 и в хабаровском государственном медицинском колледже были проведены занятия по эвакуации.

Уточняется, что в учениях приняли участие сотрудники краевых управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, Восточного округа войск Национальной гвардии, управления на транспорте МВД России по ДФО, подразделений Восточного военного округа, а также правительства края и администрации города. Все действия отрабатывались под руководством оперативного штаба в Хабаровском крае.