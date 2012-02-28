"Союз МС-06" вернет на Землю трех членов экипажа МКС
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МКС.
Источник: © EPA/NASA
На Землю вернутся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, на орбиту они отправились 13 сентября 2017 года
КОРОЛЕВ /Московская область/, 28 февраля. /ТАСС/. Трое членов экипажа Международной космической станции (МКС) вернутся в среду на Землю после полугодовой экспедиции.
"По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами [ЦУП], отстыковка корабля "Союз МС-06" от МКС планируется 28 февраля в 02:08 мск", - сообщили ТАСС в ЦУПе.
На Землю вернутся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. На орбиту они отправились 13 сентября 2017 года. Продолжительность их пребывания в космическом полете составит к моменту посадки 168 суток.
План посадки
Ранее сообщалось, что космонавты перешли на борт "Союза МС-06", в 22:59 мск люки корабля были закрыты. В 02:08 мск планируется отстыковка "Союза" от орбитальной станции. Через три минуты "Союз" совершит маневр увода от МКС.
В 04:39 мск "Союз" включит двигатели для схода с орбиты, вскоре от спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки. Корабль войдет в атмосферу в 05:09 мск и начнет торможение, в этот период на несколько минут связь с ним будет затруднена.
В 05:17 мск над "Союзом" раскроется сначала один вытяжной, затем три купола основного парашюта. В 05:31 мск спускаемый аппарат приземлится в 146 км юго-восточнее Жезказгана в Казахстане.
Ранее помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин сообщил, что в поисково-спасательной операции принимают участие около 250 военных, 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один Ан-26.
До 21 марта работу на орбите продолжит экипаж в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, астронавта NASA Скотта Тингла и астронавта JAXA Норисигэ Канаи.
О корабле
"Союз МС" (МС - модернизированные системы) входит в семейство кораблей "Союз", первый запуск которых состоялся в 1966 году, а первый пилотируемый полет - в 1967 году. "Союз МС" создан путем глубокой модернизации кораблей серии "Союз ТМА" (эксплуатировались в 2002-2011 годы). У кораблей обновили командно-телеметрическую систему, которая теперь способна работать через спутники-ретрансляторы "Луч", установили новую систему сближения и стыковки "Курс-НА", улучшили систему электропитания.
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28.02.2018
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