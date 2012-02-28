Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Союз МС-06" вернет на Землю трех членов экипажа МКС

01.03.2018 ТАСС 65 0
0
Понравилась новость?
 0
МКС
МКС.
Источник: © EPA/NASA

На Землю вернутся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, на орбиту они отправились 13 сентября 2017 года

КОРОЛЕВ /Московская область/, 28 февраля. /ТАСС/. Трое членов экипажа Международной космической станции (МКС) вернутся в среду на Землю после полугодовой экспедиции.

"По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами [ЦУП], отстыковка корабля "Союз МС-06" от МКС планируется 28 февраля в 02:08 мск", - сообщили ТАСС в ЦУПе.

На Землю вернутся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. На орбиту они отправились 13 сентября 2017 года. Продолжительность их пребывания в космическом полете составит к моменту посадки 168 суток.

План посадки

Ранее сообщалось, что космонавты перешли на борт "Союза МС-06", в 22:59 мск люки корабля были закрыты. В 02:08 мск планируется отстыковка "Союза" от орбитальной станции. Через три минуты "Союз" совершит маневр увода от МКС.

В 04:39 мск "Союз" включит двигатели для схода с орбиты, вскоре от спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки. Корабль войдет в атмосферу в 05:09 мск и начнет торможение, в этот период на несколько минут связь с ним будет затруднена.

В 05:17 мск над "Союзом" раскроется сначала один вытяжной, затем три купола основного парашюта. В 05:31 мск спускаемый аппарат приземлится в 146 км юго-восточнее Жезказгана в Казахстане.

Ранее помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин сообщил, что в поисково-спасательной операции принимают участие около 250 военных, 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один Ан-26.

До 21 марта работу на орбите продолжит экипаж в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, астронавта NASA Скотта Тингла и астронавта JAXA Норисигэ Канаи.

О корабле

"Союз МС" (МС - модернизированные системы) входит в семейство кораблей "Союз", первый запуск которых состоялся в 1966 году, а первый пилотируемый полет - в 1967 году. "Союз МС" создан путем глубокой модернизации кораблей серии "Союз ТМА" (эксплуатировались в 2002-2011 годы). У кораблей обновили командно-телеметрическую систему, которая теперь способна работать через спутники-ретрансляторы "Луч", установили новую систему сближения и стыковки "Курс-НА", улучшили систему электропитания.
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Продукция
Ан-12
Ан-26
Ми-8
Компании
JAXA
NASA
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.03 01:39
  • 1
Летчики-истребители ТОФ на Камчатке отразили воздушную атаку условного противника
  • 01.03 01:31
  • 1
Путин призвал применять современные средства для обеспечения безопасности
  • 28.02 23:53
  • 1
В России завершается создание отечественного компьютера для армии и МЧС
  • 28.02 23:45
  • 12
Рогозин призвал сломать тенденцию "утечки мозгов" из России
  • 28.02 23:40
  • 1
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 28.02 22:49
  • 1
Истребители солидарности
  • 28.02 22:45
  • 1
Конструктивная вражда
  • 28.02 22:35
  • 17
"Буян" в кустах
  • 28.02 22:02
  • 2
Кайрос европейской обороны
  • 28.02 21:57
  • 1
Шойгу: доля современной техники в войсках РЭБ к 2021 году вырастет до 70%
  • 28.02 21:35
  • 1
SpaceX в полтора раза увеличит число запусков ракет в 2018 году
  • 28.02 21:30
  • 1
Залы Национального центра управления обороной РФ назвали в честь выдающихся военачальников
  • 28.02 20:45
  • 7
Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года
  • 28.02 20:35
  • 56
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 28.02 20:06
  • 21
В России нашли противоспутниковое термоядерное оружие
другие обсуждаемые темы