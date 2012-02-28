Минобороны РФ: срочные меры нужны для решения ситуации в подконтрольных США районах Сирии



Источник: © EPA-EFE/MOHAMMED BADRA Источник: © EPA-EFE/MOHAMMED BADRA

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что наиболее тяжелая гуманитарная ситуация сложилась в Эт-Танфе и Ракке

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Самая тяжелая гуманитарная ситуация в Сирии сложилась в районах, которые находятся под контролем коалиции во главе с США, - Эт-Танфе и Ракке, для ее решения нужны срочные меры со стороны международных организаций. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Сегодня наиболее тяжелая ситуация для мирного населения Сирии сложилась в тех районах, контроль над которыми удерживают возглавляемая США коалиция и подконтрольные ей отряды вооруженной оппозиции. После громких заявлений об освобождении от ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) эти районы превратились в "черные дыры", ситуация в которых абсолютно непрозрачна ни для сирийского правительства, ни для международных наблюдателей", - сказал Конашенков.

Генерал добавил, что "эти районы превратились в зоны отдыха для боевиков, где вчерашние бандиты, сменившие черные флаги ИГИЛ на знамена "оппозиционеров", лечатся, набираются сил и перевооружаются, чтобы терроризировать мирное население".

По словам официального представителя военного ведомства, чрезвычайно сложной остается ситуация в лагере беженцев Эр-Рукбан, который находится в зоне ответственности военной базы Соединенных Штатов в Эт-Танфе.

"До 60 тыс. беженцев, проживающих в лагере, насильно удерживаются контролирующими Эр-Рукбан группировками боевиков. На дорогах внутри 55-километровой зоны боевиками выставлены блокпосты, осуществляется патрулирование. Выезжать за пределы зоны Эт-Танф через сирийские блокпосты командование НВФ [незаконными вооруженными формированиями] позволяет лишь лицам, чьи родственники остаются в качестве "заложников", - рассказал Конашенков.

Как отметил генерал, в связи с тяжелыми условиями жизни среди тех, кто находится в Эр-Рукбане, "высок процент заболеваемости, в том числе с летальным исходом". При этом 20 присутствующих в лагере иорданских медиков-волонтеров "только в исключительных случаях" и с разрешения боевиков вывозят тяжелобольных в ближайшую больницу.

"Улучшить ситуацию могли бы гуманитарные конвои и эвакуация нуждающихся в лечении в медучреждения Дамаска, как это делается в отношении тяжелобольных жителей Восточной Гуты", - добавил генерал.

Ситуация в Ракке

"Положение мирных жителей Ракки, как мы уже неоднократно подчеркивали, характеризуется как "гуманитарная катастрофа", которую упорно не хотят замечать ее "освободители" из возглавляемой США международной коалиции", - заявил официальный представитель Минобороны РФ. Он отметил, что авиация разрушила в городе более 80% зданий, в жилых кварталах нет водоснабжения и электричества.

"Ежедневно происходят подрывы боеприпасов и самодельных взрывных устройств, которыми нашпигованы городские развалины. С того момента, когда американская коалиция объявила об освобождении Ракки от ИГИЛ, количество жертв подрывов среди мирного населения приблизилось к четырем сотням", - отметил Конашенков.

По его словам, на текущий момент в Ракке находятся около 40 тыс. жителей, тогда как к началу штурма города коалицией там жили более 200 тыс. человек.

"Однако несмотря на такую катастрофическую ситуацию в Ракке, Госдепартамент США и Пентагон официально заявили, что программы восстановления городской инфраструктуры ими даже не рассматриваются, - сказал официальный представитель Минобороны. - Хочу подчеркнуть, что сложившаяся ситуация в Ракке разительно контрастирует с ходом восстановительных работ в Алеппо и других десятках освобожденных от террористов сирийских городов. Сегодня любой желающий может приехать в Алеппо и убедиться, как восстанавливаются предприятия, жилые кварталы, работают рынки, вокзалы, аэропорты, медицинские и учебные учреждения. Ничего подобного в Ракке нет и не предвидится, пока этот город находится под контролем оккупационных сил США, а не законного правительства Сирии".

"Для ликвидации тяжелейшей гуманитарной ситуации в Ракке и Эт-Танфе требуется срочное принятие мер со стороны международных гуманитарных организаций. Мирное население Сирии не может и не должно бесконечно оставаться заложником бессмысленных геополитических игр Вашингтона", - заключил генерал.