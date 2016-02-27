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«РТ-Химкомпозит» и Рослезхоз будут сотрудничать в решении задач по охране и защите лесов

28.02.2018 ОАО "ОНПП "Технология" 196 0
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Т-500 Валентик и Шубский
Около специализированного воздушного судна для авиахимработ Т-500 заместитель министра природных ресурсов и экологии России-руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик и глава Холдинга «РТ-Химкомпозит» Кирилл Шубский.
Источник: https://technologiya.ru/

Обсуждение возможностей взаимодействия состоялось в Обнинске в рамках визита на производство ОНПП «Технология» (входит в Холдинг «РТ-Химкомпозит»).


В рабочей встрече приняли участие глава Холдинга «РТ-Химкомпозит» Кирилл Шубский, заместитель министра природных ресурсов и экологии России-руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Петр Чекмарев.


На встрече одним из ключевых стал вопрос использования в решении задач Рослесхоза возможностей специализированного воздушного судна для авиахимработ Т-500, к серийному выпуску которого «РТ-Химкомпозит» приступит в этом году. Также были обсуждены перспективы применения подразделениями Рослесхоза уникальных и перспективных препаратов для защиты от вредителей, которые выпускает холдинг.


«РТ-Химкомпозит» обладает возможностями комплексного решения проблем лесного и сельского хозяйств. У нас есть и композитное производство, и центр малотоннажной химии, кроме того мы обладаем широкими компетенциями в сфере конструкционной оптики, которая может применяться при выпуске новой отечественной сельхозтехники. Проект Т-500 обладает большим потенциалом развития. И мы рассчитываем, что самолет будет эксплуатироваться, в том числе, подразделениями Рослесхоза. В 2018 году планируем выпустить 30 воздушных судов Т-500, с 2019 года готовы выйти на мощность 120 самолетов в год», - сказал генеральный директор Холдинга «РТ-Химкомпозит» Кирилл Шубский.


В ходе визита состоялось знакомство с производством ОНПП «Технология», на площадях которого планируется серийный выпуск композитных планеров для воздушных судов Т-500. В настоящее время предприятие обладает широкими возможностями производства продукции из полимерных композиционных материалов. Проведенное в течение последних трех лет техническое перевооружение позволяет осуществлять выпуск высокотехнологичной продукции на современном уровне с использованием технологий автоматизированной выкладки, безавтоклавного формования, высокоточной обработки изделий. Все это позволяет предприятию успешно решать самые сложные задачи.


«Защита и сохранение лесов – одна из ключевых задач Рослесхоза. Решать ее нам всегда помогала авиация. К сожалению, в последнее время мы вынуждены работать с устаревшим авиационным парком. Проект производства самолета многоцелевого использования Т-500 обладает отличными техническими и финансовыми характеристиками. Мы готовы применять данный самолет для мониторинга лесных массивов, в работе по воздействию на гидрометеорологические явления с целью борьбы с лесными пожарами и лесопатологических наблюдениях. Рассчитываем на хорошие результаты в сотрудничестве с Холдингом «РТ-Химкомпозит». Сегодняшняя встреча — это хороший пример взаимодействия между органами исполнительной власти и государственной корпорацией. Мы посмотрели производство, и очень впечатлены: возможности российской промышленности широки и нам необходимо их обязательно использовать», - отметил глава Рослесхоза Иван Валентик.


Т-500 — специализированное воздушное судно нового поколения. Самолёт может использоваться для выполнения мониторинга окружающей среды (особенно в пожароопасный период), обследования промышленных объектов большой протяженности, воздействия на гидрометеорологические явления, обработки лесов от вредителей, ликвидации разливов нефтепродуктов. Воздушное судно обладает рядом значительных преимуществ по сравнению с предшественниками: имеет композитный планер, высокопрочное остекление, эксплуатируется вне аэродромов, оснащено быстродействующей парашютной системой спасения. Возможность применения современной технологии ультрамалообъемного опрыскивания позволяет проводить экономичную и эффективную обработку новейшими типами химических составов. При этом стоимость Т-500 ниже стоимости зарубежных аналогов.
27.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО "ОНПП "Технология"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-500
Компании
РТ-Химкомпозит
Технология ОНПП Ромашина

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