Сверхскоростную "Летучую лисицу" МиГ-25 заметили в Ливии

"Трехмаховый" истребитель-перехватчик МиГ-25 замечен на аэродроме ливийской Мисураты. Судя по появившимся в Сети фотографиям, крылатая машина находится в рабочем состоянии и даже способна применять ракеты воздух-воздух Р-40.

ALL HAIL THE MIGHTY FOXBAT! Libyan MiG-25PD(S) '7012' has been brought back into service at Misrata airbase, seen here armed with R-40TD and R-40RD long range air-to-air missiles. pic.twitter.com/el1KGKqRSy — Oryx (@oryxspioenkop) 24 февраля 2018 г.



Сообщалось, что в начале 80-х гг. Ливия имела на вооружении около 80 таких перехватчиков, которые активно использовались ВВС Джамахирии в ходе конфликта в Чаде во время противостояния с США.

Однако к началу нового века большая часть этих уникальных самолетов из-за отсутствия запасных частей оказалась в небоеспособном состоянии.

Поэтому МиГи не сыграли никакой роли в ходе агрессии стран НАТО против этого государства.

После развала Ливии на зоны влияния соперничающих группировок в Мисурате было восстановлено 3 самолета. Один из них сбили в 2015 году при попытке бомбардировки сил соперников. Пилот удачно катапультировался, но был взят в плен.

Судя по всему, в настоящее время мисуратцам удалось поставить на крыло еще один "двадцать пятый".

Военные эксперты отмечают, что помощь ливийцам в ремонте этих самолетов оказывает Украина, именно ее специалисты замечены на аэродромах, контролируемых исламистами. Не исключено, что запчасти и ракеты Р-40 в эту "горячую точку" тоже попадают с Украины.

Алексей Брусилов