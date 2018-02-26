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Сверхскоростную "Летучую лисицу" МиГ-25 заметили в Ливии

27.02.2018 Российская газета 85 0
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Истребитель-перехватчик МиГ-25
Истребитель-перехватчик МиГ-25.
Источник: rg.ru

"Трехмаховый" истребитель-перехватчик МиГ-25 замечен на аэродроме ливийской Мисураты. Судя по появившимся в Сети фотографиям, крылатая машина находится в рабочем состоянии и даже способна применять ракеты воздух-воздух Р-40.




Сообщалось, что в начале 80-х гг. Ливия имела на вооружении около 80 таких перехватчиков, которые активно использовались ВВС Джамахирии в ходе конфликта в Чаде во время противостояния с США.

Однако к началу нового века большая часть этих уникальных самолетов из-за отсутствия запасных частей оказалась в небоеспособном состоянии.

Поэтому МиГи не сыграли никакой роли в ходе агрессии стран НАТО против этого государства.

После развала Ливии на зоны влияния соперничающих группировок в Мисурате было восстановлено 3 самолета. Один из них сбили в 2015 году при попытке бомбардировки сил соперников. Пилот удачно катапультировался, но был взят в плен.

Судя по всему, в настоящее время мисуратцам удалось поставить на крыло еще один "двадцать пятый".

Военные эксперты отмечают, что помощь ливийцам в ремонте этих самолетов оказывает Украина, именно ее специалисты замечены на аэродромах, контролируемых исламистами. Не исключено, что запчасти и ракеты Р-40 в эту "горячую точку" тоже попадают с Украины.


Алексей Брусилов
26.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Страны
Ливия
США
Украина
Чад
Продукция
SA 330
МиГ-25
Проекты
NATO

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