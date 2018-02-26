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Российские танкисты позавидовали пересевшим на Т-90С иракцам

27.02.2018 Lenta.ru 83 0
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Танки Т-90СИ ВС Ирака
Танки Т-90СИ ВС Ирака.
Источник: menadefense.net

Российские танкисты, комментирующие фотографии поставленных Ираку Т-90С, жалеют об отсутствии в своем распоряжении аналогичных машин. Считается, что данный вариант танка избавлен от большинства недостатков предыдущих модификаций, пишет "Вестник Мордовии".

Так, прицелы на приобретенных Багдадом Т-90С оснащены специальными защитными шторками, а командир экипажа имеет управляемую из-под брони крупнокалиберную пулеметную установку, чего нет, например, на Т-72Б3 и Т-80БВМ, отмечает агентство. Благодаря этому иракским танкистам не придется вылезать по пояс из люка, подставляясь под пули и осколки. "О необходимости закрытой зенитно-пулеметной установки говорилось еще по опыту боев в Грозном, во время первой чеченской", — поясняет автор.

Помимо этого, купленные Ираком машины, в отличие от российских танков, оборудованы кондиционерами. "По мнению военных экспертов, долгое время на технике, идущей в войска, можно было видеть странные меры по экономии на многом необходимом", — заключает издание.

Большинство вышеперечисленных недостатков должны быть исправлены на Т-90М. 30 этих танков (20 из них создадут на базе старых машин) будут поставлены российским военным в 2018-2019 годах. Это в два с половиной раза меньше, чем количество заказанных Ираком Т-90С — Багдад договорился о приобретении 73 машин, часть из которых уже доставлена покупателю.
26.02.2018
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Страны
Ирак
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-90 "Владимир"
Т-90С

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