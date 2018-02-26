Лавров оценил важность визита главы Узбекистана в Россию



Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию в 2017 году стал переломным моментом для углубления отношений двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Визит (президента Узбекистана) Шавката Мирзиеева в апреле прошлого года стал переломным этапом в дальнейшем углублении нашего стратегического партнёрства и сотрудничества", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

Глава МИД РФ отметил, что Россия ценит доверительный характер диалога с Узбекистаном, а также координацию по линии внешнедипломатических ведомств двух стран.

"Мы подпишем по итогам наших переговоров план консультаций на текущий и 2019 год. Ожидаю полезных переговоров", - добавил Лавров.