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Британский астронавт заявил, что люди могут высадиться на Марсе уже через 20 лет

27.02.2018 ТАСС 66 0
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Овраги у края кратера Хейл на юге Марса
Овраги у края кратера Хейл на юге Марса.
Источник: © NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Тим Пик считает, что успешный запуск ракеты-носителя Falcon Heavy компанией Space X открыл новую страницу в истории покорения космоса

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Первый человек может высадиться на Марсе уже через 20 лет благодаря открытию новой эры в области космических исследований. Такой прогноз представил британский астронавт Тим Пик, сообщила в воскресенье газета The Independent.

По его словам, осуществленный ранее в феврале успешный запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy компанией Space X Илона Маска открыл новую страницу в истории покорения человеком космоса. "Мы вступаем в новую эру космических исследований, которая очень и очень интересна, - сказал он. - Я думаю, что люди будут на Марсе в конце 2030-х годов. Именно над этим работают государственные космические агентства и Международная координационная группа по исследованию космоса".

Британский астронавт уверен, что проект международной окололунной станции (программа Deep Space Gateway, DSG) в будущем будет играть ключевую роль в освоении человеком космического пространства. "Строительство DSG, вероятно, начнется в 2022 году. Это то, чего я действительно жду с нетерпением, поскольку это проложит путь как для осуществления полетов для посадки на поверхность Луны, так и для создания транспортной системы для полетов на Марс", - сказал Пик.

"Мы видим замыслы таких людей, как Илон Маск. Есть еще ряд других компаний, которые также хотят отправить людей на Марс. Я думаю, что в результате мы будем очень тесно сотрудничать с этими компаниями в рамках государственно-частного партнерства, и тогда мы в конечном итоге отправимся на Марс", - добавил он.

Тим Пик побывал на МКС в составе экипажа корабля "Союз ТМА-19М" вместе с Юрием Маленченко (Россия) и Тимоти Копра (США). Его миссия продлилась с 15 декабря 2015 года по 18 июня 2016 года. В общей сложности Пик пробыл на орбите 186 суток.
26.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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