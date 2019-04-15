Уже совсем взрослая: что успела сделать мировая космонавтика

Баланс неудач и достижений самой амбициозной отрасли

Вот уже более 60 лет прошло с момента запуска в космос первого спутника, 58 лет — с момента полета Юрия Гагарина. Мы привыкли жить в мире, где регулярно проходят запуски ракет, а на орбите постоянно работает Международная космическая станция. Чего за это время человечеству удалось добиться в освоении космоса и что до сих пор остается недосягаемой мечтой — читайте в материале "Известий".

Рассматривать проекты, о которых мечтали, но которые оказались физически нереализуемы, смысла нет. Мечталось о многом — межзвездных перелетах, фотонных двигателях и космических лифтах. Увы, на нынешнем уровне науки и техники они невозможны, а потому и вносить их в наш обзор успехов и неудач не стоит.

Вопрос денег

Сразу стоит начать с плохого, с того, что от космонавтики ждали, но получить не удалось. Почему не удалось? Понятно, что всему виной завышенные ожидания и не оправдавшиеся идеи, а не финансовые затраты. По сей день государства тратят на развитие космонавтики менее 1% ВВП. В эпоху лунной гонки, когда для США отправка астронавтов на Луну была главным приоритетом, ежегодные расходы приближались к 1%, но то был лишь короткий период, длившийся всего несколько лет.

Уже в момент старта работ над программой космического челнока "Шаттл" началось уменьшение расходов на космонавтику, что во многом и предопределило судьбу этого проекта. Правительства, да и мы сами, налогоплательщики, неготовые тратить большие средства на развитие космонавтики, — во многом и есть та самая причина провала большинства грандиозных ожиданий.

1967 год, Аполлон 12, астронавт Алан Бин спускается по лунному модулю Источник изображения: Фото: NASA

Именно из-за недостаточности выделяемых ресурсов до сих пор люди не высадились на Марсе. Эта экспедиция предполагает финансирование, которого сейчас ни у одной из государственных космических организаций просто нет. Кроме прочего, такой полет требует многократной перестраховки, ведь в случае гибели космонавтов во время полета к Марсу общественность вообще может надолго охладеть к космической теме. А это значит — прощай, финансирование.

В результате для пилотируемых полетов к другим планетам не хватает как ресурсов, так и политической воли. Технически такую экспедицию человечество уже могло бы реализовать. Вопрос исключительно в готовности выделить огромную сумму на разработку и быть готовым к очень большим рискам. При этом возможные "дивиденды" от полета к Марсу не очень велики. Да, это еще одна зарубка для человечества, возможность привезти большое количество образцов. И всё. Бизнес-перспектив у межпланетного полета пока не предвидится, а с разведкой неплохо справляются и беспилотные космические аппараты.

Три поколения марсоходов, разработанных в лаборатории НАСА Источник изображения: Фото: NASA/JPL-Caltech

Сюда же можно отнести и идеи создания различных производств на орбите. Технологии есть, не хватает финансирования. И его не будет, пока такой проект не станет экономически выгоден в обозримой перспективе. Увы, пока всё это настолько далеко от реальных денег, что и вкладываться в такие проекты инвесторы, как государственные, так и частные, не спешат.

Сюда же можно отнести и проекты по доставке астероидов к Земле для их последующей переработки. Пока на Земле добывать дешевле и проще, такие прекрасные мечты так и будут оставаться мечтами. Отдельно стоит упомянуть, что вряд-ли кто-то из правительств или мегакорпораций с энтузиазмом отнесется к идее о доставке на Землю огромного объема инопланетных ресурсов, способного обрушить рынки.

Время для гордости

Тогда что же удалось мировой космонавтике? Если не присматриваться, то может даже показаться, что очень мало. Летают практически те же ракеты, что и в первые десятилетия, запускают космические аппараты. Где же тут прогресс и достижения?

На самом деле разница огромна, и самый незаметный, хотя и самый важный пункт — это общая безопасность запусков и их надежность. Еще в 80-е годы прошлого века, если посмотреть статистику, едва ли не каждый десятый запуск заканчивался неудачно.

Причем проблемы преследовали создателей на всех этапах — аварии ракет-носителей, неудачные выводы на орбиту, отказ самих космических аппаратов. Можно сказать, что приходилось "брать количеством".

Если же посмотреть актуальную статистику запусков, то можно увидеть, что за 2018 год было запущено всеми странами 114 ракет-носителей и всего два запуска из этого числа оказались аварийными: тестовый запуск китайской частной твердотопливной ракеты Zhuque-1 и российского "Союза-ФГ" с пилотируемой миссией, где идеально отработала система спасения, позволившая сохранить космонавтам жизнь. На долю неудачных запусков приходится меньше 2%, и это серьезнейший рывок вперед.

Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-12" со стартового стола первой, "Гагаринской", стартовой площадки космодрома Байконур Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Вторым важным достижением можно считать увеличение сроков работы большинства космических аппаратов параллельно с многократным усложнением конструкции. Можно сравнить первые изображения самых удаленных от Земли планет Солнечной системы, полученные учеными с космических аппаратов, и современные изображения, передаваемые, например, космическим аппаратом "Новые горизонты".

Вопреки часто тиражируемому мнению спутники не сильно уменьшились по сравнению с прошлым веком, но вот работать они научились гораздо лучше, получили множество дополнительных функций. Маленькие спутники, впрочем, появились тоже — "кубсаты" дали импульс к развитию "дешевых" космических программ, доступных не самым богатым странам и даже отдельным университетам.

Длительная непрерывная работа орбитальной станции — это тоже очень серьезный опыт. Примерно как быть руководителем предприятия неделю и 10 лет. За неделю вы вряд ли успеете наделать серьезных ошибок, даже если совсем не разбираетесь в вопросе. А вот если вы руководите компанией уже десятилетие и делаете это на высоком уровне, то это уже достижение. Мировой космонавтике сейчас и нужен именно такой опыт, пусть не очень заметный, но чрезвычайно полезный для будущих поколений.

Если хочется более показательных достижений, то их тоже много. Некоторые примеры:

Мировая космонавтика запустила космический корабль, покинувший пределы Солнечной системы. 12 сентября 2013 года НАСА подтвердило, что "Вояджер-1" вышел за пределы гелиосферы в межзвездное пространство.

Удалось не только научиться возвращать на Землю первые ступени ракет-носителей, но и сделать это практически рутинным процессом. Да, речь как раз идет о компании SpaceX и возвращаемых ступенях ракеты-носителя Falcon 9.

Удалось отправить миссию к комете и совершить на нее посадку. Миссия космического аппарата "Розетта" со спускаемым модулем "Филы" продолжалась 12,5 года и закончилась успешно.

Посадка Falcon 9 Источник изображения: Фото: SpaceX

Таких отдельных миссий очень и очень много. С каждым следующим запуском специалисты пытаются сделать чуть больше, улучшить предыдущее достижение. Со стороны кажется, что ничего особенного не происходит, а на самом деле мировая космонавтика движется вперед, пусть и маленькими, практически незаметными со стороны шажками.

Да, это не похоже на рекорды первых лет космонавтики и "лунную гонку", закончившуюся невероятной победой всего человечества — высадкой на Луне. Сейчас развитие стало более плавным, космонавтика чуть более рутинной, еще десяток лет — и об отдельных запусках практически перестанут рассказывать по телевизору. Просто их будет совершаться по 1–2 ежедневно.

С превышением

Более того, есть даже позиции, о которых на заре космонавтики никто не думал, но они "внезапно" реализовались. Речь идет о навигационных системах GPS, ГЛОНАСС или мобильной связи Iridium, работающих по всему земному шару. До недавнего времени спутники работали гораздо меньше по времени и одновременный вывод большого количества космических аппаратов, а затем поддержание работоспособности этой группировки был практически фантастикой.

В настоящий момент началась реализация двух спутниковых группировок OneWeb и Starlink, которые будут состоять из нескольких сотен космических аппаратов и смогут обеспечить спутниковый широкополосный интернет по всей Земле. Еще в 1990-е годы подобные проекты считались научной фантастикой, сейчас же это реальность.

Масштабная модель спутника Airbus OneWeb Источник изображения: Фото: REUTERS/Regis Duvignau

И в этом проекте четко видно пришедшую в космонавтику глобализацию. Российские ракеты "Союз" со спутниками британской группировки OneWeb, сделанными на предприятиях европейского гиганта Airbus, стартуют с космодрома в Новой Гвиане, что в Южной Америке. И скорее всего, год за годом примеров такой глубокой кооперации предприятий по всему миру будет всё больше.

Мировая космонавтика развивается, пусть и не всегда так, как это задумывалось. Однако она идет вперед, ставит новые цели и выполняет их. Всё-таки что 58 лет, что 62 года — немало.

Михаил Котов