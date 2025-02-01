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В Татарстане заложили малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" для ВМФ РФ

26.02.2018 ТАСС 69 0
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Серпухов
Малый ракетный корабль "Серпухов" проекта 21631 ВМФ России, совершающий переход с Черного моря на Балтику, в Северном море. Снимок сделан с борта вертолета NH90 авиации ВМС Нидерландов, 22.10.2016.
Источник: Rob Verkerk / twitter.com/generaalverkerk

Разработчик судна - "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро"

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Закладка малого ракетного корабля "Наро-Фоминск" проекта 21631 для Военно-морского флота России состоялась в пятницу, в День защитника Отечества, на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Хотелось бы поблагодарить за возможность разделить сразу два праздника, закладка 11-го МРК проекта 21631, которому присвоено наименование "Наро-Фоминск". ...Ваши корабли подтвердили свои высокие эксплутационные характеристики, боевые возможности и сейчас проходят службу на Каспийской флотилии Черноморского флота", - сказал начальник управления департамента Министерства обороны РФ по обеспечению гособоронзаказа кораблей и морского вооружения Павел Печковский.

"Наро-Фоминск" - предпоследнее судно проекта 21631, всего их 12.

"При своем малом водоизмещении он оснащен комплексом "Калибр" - это крылатые ракеты большой дальности, которые показали очень высокую эффективность в ходе антитеррористической операции в Сирии", - пояснил Печковский.

Разработчик судна - "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро".

Малые ракетные корабли проекта 21631 строятся заводом с 2010 года для ВМФ РФ, являются многоцелевыми кораблями класса река - море, оснащенными современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства.

В настоящее время пять кораблей данного проекта - головной "Град Свияжск" и серийные "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол" и "Серпухов" - уже несут службу в составе ВМФ России. На сегодняшний день на стапелях Зеленодольского завода ведется строительство еще пяти кораблей проекта - "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево", "Ингушетия", "Грайворон" и "Град".

Зеленодольский завод имени Горького - одно из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. За 120 лет работы завод построил более 1,5 тыс. морских и речных кораблей и судов различных классов и назначений.
23.02.2018
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принадлежат ТАСС
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Сирия
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Град Свияжск
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