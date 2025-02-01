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"Саксония-Анхальт" выходит в море

26.02.2018 Warspot 42 0
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Фрегат Sachsen-Anhalt
Фрегат Sachsen-Anhalt выходит в Северное море.
Источник: navaltoday.com

Несмотря на проблемы с фрегатом Baden-Württemberg, военно-морские силы Германии продолжают реализацию программы F125. Вчера, 22 февраля, портал navaltoday.com сообщил о том, что третий из четырёх запланированных фрегатов впервые вышел в открытое море на ходовые испытания.

Корабль, названный Sachsen-Anhalt ("Саксония-Анхальт") вчера покинул верфь в Гамбурге и по Эльбе вышел в Северное море. Согласно плану, испытания фрегата продлятся две недели, в течение которых экипаж корабля, а также представители верфи и ВМС Германии проведут оценку работы ключевых систем.

Постройка фрегатов в рамках программы F125 идёт с отставанием от графиков, немецкий флот пока не получил ни одного корабля этого типа. Первый фрегат (Baden-Württemberg) военное ведомство вернуло на верфь для устранения недостатков, обнаруженных в ходе испытаний. Второй (Nordrhein-Westfalen) успешно прошёл серию испытаний и вскоре должен быть передан флоту. Третий фрегат приступил к прохождению испытаний, а четвертый (Rheinland-Pfalz) в мае прошлого года был спущен на воду и достраивается на плаву.

По размерам корабли типа F125 сопоставимы с эсминцами, но в Германии их классифицируют как фрегаты. Длина фрегатов типа F125 составляет почти 150 м, ширина — 19 м, осадка — 5 м, полное водоизмещение достигает 7200 т. Корабли типа F125 оснащаются комбинированной энергетической установкой типа CODLAG, совмещающей дизель-генераторы и электродвигатели. Одна из особенностей новых кораблей — длительный цикл технического обслуживания. Фрегат должен в течение двух лет обходиться без технического обслуживания на базе, при этом выполняя операции средней интенсивности (5000 часов в год).

Фрегат Baden-Württemberg вооружён артиллерийским орудием Otobreda калибра 127 мм и двумя 27-мм зенитными установками MLG 27. Кроме того, на корабле имеются пусковые установки для боевых ракет различных типов и противолодочных торпед. Суммарная стоимость постройки четырёх кораблей типа F125 оценивается в €2,2 млрд.
23.02.2018
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Страны
Германия
Продукция
Baden-Wurttemberg

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