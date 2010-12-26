Немецкие моряки забраковали новейший фрегат



Фрегат Baden-W.

Источник: navaltoday.com Фрегат Baden-W.Источник: navaltoday.com

Военно-морские силы Германии впервые в своей истории вернули производителю корабль на доработку. Вчера, 24 декабря, портал navaltoday.com сообщил о том, что немецкий флот забраковал новейший фрегат Baden-Wurttemberg.

Агентство по закупкам BAAINBw при Минобороны Германии сообщило о том, что после серии приёмочных испытаний возвращает фрегат верфи Blohm + Voss для устранения обнаруженных недостатков. В военном ведомстве не уточняют причин возврата, однако ранее ВМС Германии заявляли, что новый фрегат имеет проблемы с программным обеспечением и крен на правый борт.

Baden-Wurttemberg — первый из четырёх кораблей типа F125. Фрегат планировали передать флоту 28 июля, но из-за ряда проблем срок передачи флоту неоднократно переносился. Этим летом Baden-W?rttemberg проходил цикл приёмочных испытаний, включавших в себя тестирование артиллерийского и ракетного вооружений. Как показала опытная эксплуатация, корабль оказался не готов к боевым дежурствам.

По размерам корабли типа F125 сопоставимы с эсминцами, но в Германии их классифицируют как фрегаты, что делает их самыми крупными боевыми единицами в своём классе. Длина Baden-Wurttemberg составляет почти 150 м, ширина — 19 м, осадка — 5 м, полное водоизмещение достигает 7200 т. Фрегаты типа F125 оснащаются комбинированной энергетической установкой типа CODLAG, совмещающей дизель-генераторы и электродвигатели. Одна из особенностей новых кораблей — длительный цикл технического обслуживания. Фрегат должен в течение двух лет обходиться без технического обслуживания на базе, при этом выполняя операции средней интенсивности (5000 часов в год).

Фрегат Baden-Wurttemberg вооружён артиллерийским орудием Otobreda калибра 127 мм и двумя 27-мм зенитными установками MLG 27. Кроме того, на корабле имеются пусковые установки для боевых ракет различных типов и противолодочных торпед. Суммарная стоимость постройки четырёх кораблей типа F125 составит €2,2 млрд. Строительство второго корабля типа F125 (Nordrhein-Westfalen) должно завершиться в следующем году, а ещё двух (Sachsen-Anhalt и Rheinland-Pfalz) — в 2019-м.