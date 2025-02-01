Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" для ВМФ заложат в Татарстане



Малый ракетный корабль проекта 21631. Малый ракетный корабль проекта 21631.

Назначение корабля - охрана и защита экономической зоны государства

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Закладка малого ракетного корабля "Наро-Фоминск" проекта 21631 для Военно-морского флота России состоится в пятницу на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане, сообщила пресс-служба предприятия.

"В рамках празднования Дня защитника Отечества, 23 февраля, на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" состоится торжественная церемония закладки корпуса одиннадцатого из серии малого ракетного корабля проекта 21631, которому приказом главнокомандующего Военно-морским флотом России присвоено наименование "Наро-Фоминск", - сказано в сообщении.

Разработчик судна - "Зеленодольское проектно- конструкторское бюро". Малые ракетные корабли проекта 21631, строятся заводом с 2010 года для МВФ РФ, являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", оснащенными современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства.

В настоящее время пять кораблей данного проекта - головной "Град Свияжск" и серийные "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол" и "Серпухов" - уже несут службу в составе ВМФ России. На сегодняшний день на стапелях Зеленодольского завода ведется строительство еще пяти кораблей проекта - "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево", "Ингушетия", "Грайворон" и "Град".

Зеленодольский завод имени Горького - одно из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. За 120 лет работы завод построил более 1,5 тыс. морских и речных кораблей и судов различных классов и назначений.