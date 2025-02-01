Финляндия намерена приобрести в США ВПУ Mk.41 для новых кораблей класса "корвет"



Ракетный катер Pori типа Hamina ВМС Финляндии.

Источник: ВМС Финляндии Ракетный катер Pori типа Hamina ВМС Финляндии.Источник: ВМС Финляндии

ЦАМТО, 22 февраля. Государственный департамент США принял решение одобрить потенциальную поставку Финляндии в рамках программы "Иностранные военные продажи" вертикальных пусковых установок Mk.41 Baseline VII.

Общая стоимость продажи может составить 70 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 20 февраля.

Правительство Финляндии обратилось к США с запросом о поставке четырех вертикальных пусковых установок Mk.41 версии Baseline VII.

Запрос также включает поставку запасных частей, погрузочно-разгрузочного и испытательного оборудования, технической документации, обучение личного состава, оказание инженерной, технической и логистической поддержки со стороны правительства США и подрядчика, а также другие связанные элементы материального обеспечения.

Как заявлено, данная продажа обеспечит поддержку страны-партнера США в Европе.

Финляндия намерена вооружить ВПУ Baseline VII новые корабли класса "корвет", закупаемые по программе Squadron 2020. Как отмечается, Финляндия ранее не закупала ВПУ Mk.41, но их принятие на вооружение ВМС страны не вызовет затруднений.

Основным подрядчиком программы выбрана компания Lockheed Martin. Покупатель обычно требует реализации сопутствующей офсетной программы, условия которой будут определены в ходе дальнейших переговоров между покупателем и подрядчиком.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства и не означает, что контракты на продажу всего оборудования в запрошенном объеме будут обязательно подписаны.