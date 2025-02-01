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Штурманы кораблей Черноморского флота прошли подготовку на тренажере "Мостик"

26.02.2018 ЦАМТО 56 0
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Мостик-2000
Комплексный тренажер «Мостик-2000».
Источник: http://www.armstass.su/

ЦАМТО, 22 февраля. Расчеты штурманских боевых частей корабельных соединений Черноморского флота (ЧФ) отработали практические действия по приготовлению корабля к выходу в море и обеспечению безопасности мореплавания в районах интенсивного судоходства.

В ходе занятий, которые проходили в учебном центре ЧФ на тренажере "Мостик", были рассмотрены методики планирования и отработки элементов повседневной и боевой организации корабля, особое внимание при этом было уделено вопросам организации штурманской службы при выполнении экипажем задач боевого дежурства.

Справочно:

Тренажер "Мостик" предназначен для тренировки расчетов главных командных пунктов по управлению одиночным кораблем или отрядом кораблей в различных условиях обстановки.

Тренажер представляет собой мощную компьютерную систему, позволяющую моделировать элементы плавания корабля в сложных погодных условиях, в проливах, при заходах и выходах из портов с учетом особенностей навигации не только в Черном и Средиземном морях, но и в любом регионе Мирового океана.

Технические возможности комплекса позволяют проводить занятия одновременно с расчетами трех боевых кораблей, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
22.02.2018
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