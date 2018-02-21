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В чем причина сорвавшейся сделки? Слишком дорого? Или Россия переживает за разглашение своих секретов?

22.02.2018 ИноСМИ 75 0
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Россия развернула в Сирии ЗРК С-400
Россия развернула в Сирии ЗРК С-400.
Источник: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов

Переговоры о поставках в Индию российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" зашли в тупик. Один из представителей министерства обороны Индии заявил, что обе стороны не могут прийти к согласию по таким вопросам, как подготовка кадров и передача технологий производства. Однако американская газета "Дефенс Ньюс" (Defense News) предполагает, что главная причина сорвавшейся сделки заключается в финансовом вопросе, а именно в высокой цене. Если изъясняться более простыми словами, то Москва запрашивает за пять зенитных ракетных комплексов 5,5 миллиарда долларов, тогда как Дели готов заплатить не более 4,5 миллиардов долларов. Известно, что еще в 2015 году Россия и Индия начали переговоры о продаже зенитно-ракетного комплекса С-400, а в октябре 2016 года главы государств обеих стран подписали межправительственное соглашение о поставках в Индию ЗРК С-400.

Индия, вероятно, очень хотела приобрести ЗРК С-400, так как уже в декабре 2015 года министерство обороны Индии утвердило покупку пяти комплексов С-400 на общую сумму 4,5 миллиарда долларов. Но также потребовало, чтобы бюджет на покупку ЗРК не превышал эту сумму.

Но по причине излишней бюрократии, отсрочек и того, что различные министерства начали перекладывать свои обязанности друг на друга, повторилась такая же ситуация, как и с покупкой французских истребителей "Рафали". Индия не смогла продолжать переговоры с Россией.По мнению некоторых аналитиков, такая нерешительность в действительности является своего рода стратегией переговоров. Возможное импортирование американского противоракетного комплекса "Пэтриот" и системы ПРО THAAD, возможно, вынудит Россию снизить цену на ЗРК С-400. Известно, что вслед за новой политикой США в Индо-Тихоокеанском регионе у Индии появилась возможность укрепить свое военное сотрудничество с США. Например, стало возможным импортирование линии производства патрульного противолодочного самолета Боинг P-8, стратегического военно-транспортного самолета Боинг C-17 и истребителя F-16. Такое быстрое развитие отношений между Индией и США в сфере оборонной промышленности придает Индии ощущение, что у нее появился рычаг воздействия на Россию и теперь Индия может добиваться послаблений в цене.

Но проблема заключается в том, что Россия вовсе так не считает. После того как С-400 продемонстрировал свои возможности в Сирии, ему открылся весь международный рынок. Все больше стран хотят заключить договор с Россией на поставку ЗРК С-400. В последнее время часто говорится о том, что такие страны, как Турция, Катар, Саудовская Аравия, Алжир, Вьетнам и многие другие страны уже подписали договор на поставку ЗРК или проявили интерес.

Здесь все очень просто: когда С-400 будет продаваться по всему миру и спрос превысит предложение, то никто в Росси уже не будет проводить переговоров с Индией. Когда другие страны покупают нарасхват, а Индия требует скидки, то, естественно, что в таких обстоятельствах Россия не пойдет на уступки в цене.

Кроме этого, опасаясь разглашения своих военных тайн, Россия намеренно хотела приостановить продажу ЗРК С-400. В ноябре 2017 года по заявлениям газеты "Коммерсант" Индия позволяла представителям Военно-морских сил США внимательно изучать российскую подлодку "Нерпа", которая была сдана в лизинг Индии. Такие действия вызвали осуждения со стороны России. Российская сторона предупредила, что этот случай оказать негативное влияние на торговлю оружием между двумя странами.


Цзиньжи тоутяо, Китай
21.02.2018
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Страны
Алжир
Вьетнам
Индия
Катар
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Турция
Франция
Продукция
C-17
F-16
P-8 Poseidon
Patriot ЗРК
THAAD
К-152 Нерпа
С-400 Триумф
Компании
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