Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Глава контактной группы назвал преждевременным вопрос о базе России в Ливии

22.02.2018 РИА Новости 56 0
0
Понравилась новость?
 0
Расчет зенитного пулемета в окрестностях города Бин Джавад, Ливия. Архивное фото
Расчет зенитного пулемета в окрестностях города Бин Джавад, Ливия. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Андрей Стенин

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вопрос о создании военной базы России в Ливии преждевременный, решение должно принимать правительство этой страны, заявил РИА Новости глава контактной группы РФ по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"Действительно, как я и отмечал ранее, запросы от сторон конфликта о сотрудничестве в сфере ВТС были. Однако, считаю преждевременным обсуждать это, поскольку подобные решения могут приниматься исключительно всенародно избранным правительством Ливии в рамках действующих международных норм", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности создания военной базы РФ в Ливии.

В Ливии в настоящее время царит двоевластие - на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Власти востока страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

Ливия перестала существовать как единое государство с момента свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муамара Каддафи.
21.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Россия
Компании
ООН

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.02 01:25
  • 13
Индия заинтересовалась стелс-вариантом Су-35
  • 22.02 01:20
  • 2
Конгрессмен США: Российский флот восстанавливается, а мы жуём сопли
  • 22.02 00:44
  • 33
Новые российские танки оказались переделкой из старых машин
  • 22.02 00:42
  • 9
Москва сообщила о гибели россиян в Сирии
  • 22.02 00:34
  • 2
Крымский мост достроят
  • 22.02 00:07
  • 14
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 21.02 23:47
  • 28
Уровень оснащения береговых войск ВМФ РФ современной техникой возрос до 96%
  • 21.02 22:56
  • 3
Чужая война. Как зарабатывают частные военные компании
  • 21.02 22:32
  • 26
JAGM уверенно идет для замены "Хеллфайров"
  • 21.02 21:48
  • 2
Асад защитит Африн от Эрдогана
  • 21.02 20:55
  • 38
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 21.02 20:50
  • 1
SpaceX из-за дополнительной проверки отложила до 21 февраля запуск испанского спутника
  • 21.02 19:50
  • 19
ЧВК "Вагнер" на страже порядка: как западные СМИ врут о российских добровольцах в Сирии
  • 21.02 19:48
  • 1308
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 19:09
  • 13
"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России
другие обсуждаемые темы