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НАТО не видит угрозы со стороны России, но блок готов к действиям при повторении украинского сценария - генсек альянса

22.02.2018 Интерфакс-АВН 77 0
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Olivier Matthys

Вашингтон. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - НАТО не считает, что в настоящее время существует угроза со стороны России кому-либо из стран альянса, заявил в интервью американскому изданию Foreign Policy генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не видим, что Россия угрожает кому-либо из стран-членов НАТО, поэтому я всегда осторожен в высказываниях, касающихся гипотетических ситуаций", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что будет делать блок, если Россия повторит в отношении стран Балтии украинский сценарий.

В то же время, генсек добавил: "Тем не менее, смогу сказать, что если случится что-то подобное Крыму и Украине, то последует ответ со стороны всего альянса, поскольку НАТО и существует, чтобы обеспечивать оборону и защиту своих союзников от любых угроз".

По словам Й.Столтенберга, "идея НАТО - "один за всех, и все за одного". Для этого впервые в этой части Европы размещены многонациональные боевые подразделения.

"Это четкий сигнал, что НАТО там для защиты союзников. Если кто-то из них подвергнется атаке, то НАТО уже на месте", - отметил генсек.

Он подчеркнул, что цель НАТО - "не провоцировать конфликт, а предотвратить конфликт". Именно таким образом "НАТО в течение 70 лет поддерживает мир в Европе, обеспечивая надежное сдерживание".

"Мы осуществили крупнейшее усиление коллективной обороны со времен "холодной войны", наращивая военные расходы, что стало прямым результатом агрессивных действий России. Мы уверены, что ничего подобного (Крыму и Украине - ИФ) никогда не произойдет с нашими союзниками", - заявил Й.Столтенберг.
21.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO

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