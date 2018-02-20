Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Британский вертолётоносец уйдёт в Бразилию

21.02.2018 Warspot 54 0
0
Понравилась новость?
 0
Вертолётоносец HMS Ocean.
Вертолётоносец HMS Ocean.
Источник: navaltoday.com

Уже в марте этого года единственный боеготовый авианесущий корабль британского флота сменит владельца. Вчера, 19 февраля, портал navaltoday.com сообщил о том, что Минобороны Великобритании официально подтвердило факт продажи вертолётоносца HMS Ocean.

На ближайшие пару лет британские ВМС останутся без авианосных боевых единиц — несмотря на то, что авианосец HMS Queen Elizabeth официально передан флоту, уровня боеготовности он достигнет не ранее 2020 года.

Планы о продаже вертолётоносца HMS Ocean впервые были обнародованы ещё в марте прошлого года. Позже информацию подтверждали представители бразильского флота, но только вчера Минобороны Великобритании официально подтвердило факт сделки. Стоимость двадцатилетнего вертолётоносца составила ?84 млн.

"Успешная продажа HMS Ocean бразильскому флоту даст Великобритании средства, которые будут реинвестированы в оборону", — заявил Клаус Уокер, глава Управления по продаже оборонного оборудования (DESA) при Минобороны Великобритании.

Официальное списание HMS Ocean запланировано на 27 марта. После церемонии выхода из состава британского флота компании Babcock и BAE Systems проведут переоборудование и подготовку корабля к передаче бразильским ВМС. Планируется, что уже этим летом вертолётоносец отправится в Бразилию.
20.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Великобритания
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Ocean HMS
Компании
Babcock
BAE Systems
Проекты
2020-й год
Авианосец

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 00:35
  • 9
"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России
  • 21.02 00:28
  • 29
Новые российские танки оказались переделкой из старых машин
  • 21.02 00:06
  • 6
ОДК сообщила о готовности заменить украинский двигатель Д-436 на SaM146
  • 20.02 23:47
  • 17
Уровень оснащения береговых войск ВМФ РФ современной техникой возрос до 96%
  • 20.02 23:28
  • 5
Бойцов Вагнера могли прикрыть ракетно-пушечные "Рогатки"
  • 20.02 23:27
  • 4
Алексей Пушков прокомментировал украинский запрет на поставки в РФ авиадвигателей Д-436
  • 20.02 23:12
  • 18
"Изделие 30" может заинтересовать Китай
  • 20.02 23:01
  • 1
В Дагестане расчеты ЗРК "Бук-М3" отразили удар условного противника
  • 20.02 22:56
  • 49
Раскрыта истинная цель погибших в Сирии российских наемников
  • 20.02 22:53
  • 2
Су-35: избавление от детских болезней
  • 20.02 22:09
  • 3
Иракские Т-90 СИ - лучшая серийная модификация
  • 20.02 22:01
  • 31
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 20.02 21:49
  • 1304
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.02 21:27
  • 10
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 20.02 20:42
  • 4
Второй полет первого прототипа вертолета Ка-62 ?
другие обсуждаемые темы