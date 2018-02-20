Британский вертолётоносец уйдёт в Бразилию



Вертолётоносец HMS Ocean.

Источник: navaltoday.com Вертолётоносец HMS Ocean.Источник: navaltoday.com

Уже в марте этого года единственный боеготовый авианесущий корабль британского флота сменит владельца. Вчера, 19 февраля, портал navaltoday.com сообщил о том, что Минобороны Великобритании официально подтвердило факт продажи вертолётоносца HMS Ocean.

На ближайшие пару лет британские ВМС останутся без авианосных боевых единиц — несмотря на то, что авианосец HMS Queen Elizabeth официально передан флоту, уровня боеготовности он достигнет не ранее 2020 года.

Планы о продаже вертолётоносца HMS Ocean впервые были обнародованы ещё в марте прошлого года. Позже информацию подтверждали представители бразильского флота, но только вчера Минобороны Великобритании официально подтвердило факт сделки. Стоимость двадцатилетнего вертолётоносца составила ?84 млн.

"Успешная продажа HMS Ocean бразильскому флоту даст Великобритании средства, которые будут реинвестированы в оборону", — заявил Клаус Уокер, глава Управления по продаже оборонного оборудования (DESA) при Минобороны Великобритании.

Официальное списание HMS Ocean запланировано на 27 марта. После церемонии выхода из состава британского флота компании Babcock и BAE Systems проведут переоборудование и подготовку корабля к передаче бразильским ВМС. Планируется, что уже этим летом вертолётоносец отправится в Бразилию.