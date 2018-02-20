Сергей Рудской: "Генератор идей и замыслов"



Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

20 февраля Главному оперативному управлению Генерального штаба Вооружённых Сил РФ исполняется 316 лет.

Со времён Петра Великого офицеры квартирмейстерской службы, ставшей прообразом российского Генерального штаба, а также наследники их славных традиций – офицеры-операторы были связаны с деятельностью войск. В истории Главного оперативного управления отразились все знаковые этапы создания и развития Вооружённых Сил нашего Отечества.

Со времени своего образования управление прошло сложный путь – его упраздняли и восстанавливали в новом качестве, изменяли название, уточняли структуру и функции. Но, несмотря на все повороты истории, ключевая роль ГОУ как ядра Генерального штаба всегда оставалась неизменной.

В компетенции Главного оперативного управления находятся вопросы боевой готовности, стратегического и оперативного планирования, строительства армии и флота, развития систем управления и подготовки органов военного управления.

В этой связи позиция ГОУ по вопросам, связанным с планированием применения и развития Вооружённых Сил, как правило, является определяющей и учитывается как органами государственного, так и военного управления, что накладывает особую ответственность на коллектив ГОУ.

Главная функция ГОУ – всесторонняя оценка обстановки и подготовка предложений руководству Генерального штаба, Министерства обороны и страны на дальнейшие действия при решении Вооружёнными Силами задач боевых, а также повседневной деятельности.

С принятием руководством решений Главное оперативное управление организует их выполнение. В этих целях осуществляется планирование, в органы военного управления, войска и силы направляются директивные документы, организуется всестороннее обеспечение действий, направленных на реализацию принятого решения.

Фактически Главное оперативное управление – задающий генератор для всех центральных органов военного управления, так как именно от него они получают исходные данные, необходимые для развёртывания работы по своим направлениям.

В дальнейшем ГОУ координирует деятельность органов военного управления, войск (сил) и осуществляет контроль выполнения принятых решений.

Безусловно, это несколько упрощённый алгоритм работы. Но решение каждой задачи требует от офицеров и генералов ГОУ всестороннего изучения вопроса, глубокой аналитической проработки, в результате которой вырабатываются творческие идеи, новые способы действий и варианты решений возникающих проблем. "К победе ведут нестандартные решения" – эта формула стала руководящим правилом для каждого офицера Главного оперативного управления.

За последнее время объём и масштаб задач, решаемых ГОУ, значительно возросли. Во многом это обусловлено изменением характера современных военных действий. Прежде всего, расширился спектр военных конфликтов, в которых могут быть применены армия и флот. Помимо классических, с участием регулярных армий, появились конфликты нового типа, как, например, война в Сирии, где против правительственных сил действуют иррегулярные силы. Меняется соотношение военных и невоенных мер, реализуемых противниками в ходе конфликтов подобного типа.

"ГОУ координирует деятельность органов военного управления, войск (сил) и осуществляет контроль выполнения принятых решений"

Изменяются подходы к организации и ведению военных действий, появляются новые формы и способы создания, развёртывания и применения группировок войск (сил).Так, например, в случае возникновения конфликта с высокотехнологичным противником боевые действия будут развёрнуты одновременно в пяти сферах – на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве.

В этой связи решение задач, возложенных на Главное оперативное управление, осуществляется с учётом влияния этих и других факторов.

В частности, процесс планирования применения Вооружённых Сил характеризуется широтой охвата различных, помимо военной, сфер межгосударственного противоборства (политической, дипломатической, экономической и др.) и глубиной проработки способов действий группировок войск (сил).

Более содержательной стала подготовка органов военного управления, повысились требования к слаженности штабов, качеству принимаемых ими решений и организаторской работе по их реализации.

В ходе совершенствования системы управления Вооружёнными Силами внедряются новые методы работы командующих и штабов при подготовке операций и в ходе их ведения, отрабатываются различные варианты организации работы на пунктах управления и их перемещения в динамике боевых действий.

Важное место в деятельности ГОУ занимает работа в войсках (силах). Офицеры Главного оперативного управления постоянно работают в органах военного управления и непосредственно в соединениях и воинских частях. Это позволяет не отрываться от войск, знать обстановку в воинских частях и соединениях и быть своеобразным приводным ремнём между руководством Вооружённых Сил и войсками.

Серьёзной проверкой для Главного оперативного управления, как и для всех Вооружённых Сил, стало проведение специальной операции по стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике.

Организация боевого применения в этой стране межвидовой группировки войск ВС РФ потребовала от Главного оперативного управления высокого профес­сионализма. Офицеры ГОУ составляют ядро Группы боевого управления Министерства обороны Российской Федерации, на которую возложены задачи по анализу обстановки в САР и подготовке предложений руководству. Все вопросы организации, подготовки и ведения боевых действий постоянно находятся под оперативным управлением и контролем ГОУ.

Кроме этого, генералы и офицеры ГОУ принимают активное участие в переговорных процессах по урегулированию конфликтов в Сирии, вносят существенный вклад в реализацию миротворческих инициатив Российской Федерации.

В настоящее время под руководством ГОУ развёрнута работа по обобщению опыта боевых действий, полученного в Сирии, и его внедрению в подготовку органов военного управления, войск и сил, а также в образовательный процесс военно-учебных заведений Министерства обороны.

Как и на предыдущих этапах истории оперативных органов оте­чественных Вооружённых Сил, основной актив ГОУ в наши дни – его коллектив, который успешно справляется со своими обязанностями, подтверждая роль ведущего органа Генерального штаба.

Большинство членов коллектива ГОУ – это зрелые люди, имеющие за плечами богатый опыт службы в войсках и хорошо зарекомендовавшие себя на командных и штабных должностях. Многие из них награждены государственными наградами. Почти половина генералов и офицеров Главного оперативного управления Генерального штаба имеют боевой опыт.

Для офицеров ГОУ характерен высокий уровень подготовки: практически все окончили видовые академии, каждый третий – Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Такой высокий интеллектуальный потенциал способствует успешному выполнению задач, возлагаемых на ГОУ.

Однако специфика решаемых Главным оперативным управлением задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации требует от офицеров-операторов не только качественных военных знаний, но и способности компетентно разбираться в политических, дипломатических, информационных, технических, экономических, научных и культурных вопросах. Помимо компетентности, офицеры ГОУ должны обладать умением выделить главное и мыслить на перспективу, творческим подходом к делу и широтой мышления, предвидением, самостоятельностью, деловитостью, надёжностью, быть инициативными и ответственными.

Конечно, эти качества приобретаются и развиваются на протяжении всей военной службы офицеров, начиная с военного училища (института). Но, прибыв в ГОУ, прежде чем быть допущенным к самостоятельной отработке важных документов, все офицеры проходят этап становления. В ходе него офицер, независимо от того, в каком виде или роде войск Вооружённых Сил он проходил военную службу до прибытия в ГОУ, должен приобрести умение быстро вникать в новые проблемы, досконально разбираться во всей сложности вопросов, с которыми ранее он не сталкивался, и самое главное – развить аналитическое мышление. И только после этого офицер становится настоящим офицером-оператором – не по должности, а по уровню подготовки.

В этой связи нельзя не отметить возрастающую роль Главного оперативного управления в подготовке высших руководителей. Эта функция не регламентируется ни одним документом, но если оглянуться назад, то традиционно способные офицеры и генералы ГОУ ГШ выдвигались на вышестоящие руководящие должности. Пройдя школу ГОУ, получив в его коллективе закалку и высокую подготовку, они с успехом решали задачи на должностях главнокомандующих видами ВС, командующих родами войск ВС и военными округами, начальников главных и центральных управлений, оперативных управлений (отделов) штабов объединений, руководителей военно-учебных заведений Министерства обороны. И очень важно, что сегодня эта традиция продолжает сохраняться.

Использование богатого исторического опыта, гибкость в выборе методов работы, целеустремлённость в достижении необходимых результатов в сочетании с высоким профессионализмом, опора на традиции, преемственность в деятельности Главного оперативного управления Генерального штаба и учёт современных реалий ежедневно помогают коллективу ГОУ успешно выполнять сложные и ответственные задачи.

Сложились и традиции Главного оперативного управления, которые способствуют сплочению коллектива. Среди них – безупречное выполнение обязанностей, высокая штабная культура при отработке любого графического или текстового документа, высокое качество организации мероприятий, подготовка и проведение которых возлагается на ГОУ, уважение результатов труда подчинённых, тесное взаимодействие всех структурных подразделений ГОУ при выполнении задач.

"Офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ" – эти слова всегда с уважением произносятся в армии и на флоте. И в том, что сегодня российские армия и флот приобретают качественно новое состояние, укрепляется обороноспособность страны, повышается её безопасность, создаются благоприятные условия для поступательного развития России, есть определённая заслуга и коллектива ГОУ.

Как и прежде, сегодняшние офицеры-операторы, не считаясь со временем, продолжают трудиться над решением ответственных задач.

20 февраля мы рассматриваем не только как день Главного оперативного управления Генерального штаба, но и как профессиональный праздник всех офицеров-операторов наших Вооружённых Сил.

Поздравляю ветеранов, проходивших службу в Главном оперативном управлении, оперативных управлениях и отделах штабов объединений, оперативных отделениях штабов соединений, генералов и адмиралов, старших и младших офицеров, которые сегодня проходят военную службу на операторских должностях.

Желаю всем представителям этой сложной и ответственной военной специальности доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ратном служении Отечеству!

Автор Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской.