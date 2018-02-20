Кувейт начал повторное расследование на предмет коррупционной составляющей сделки с Францией по закупке 30 вертолетов H-225M



Вертолет Airbus Helicopters H225M Caracal (ранее ЕС725).

Источник: Anthony Pecchi / Airbus Helicopters Вертолет Airbus Helicopters H225M Caracal (ранее ЕС725).Источник: Anthony Pecchi / Airbus Helicopters

ЦАМТО, 20 февраля. Национальная комиссия по борьбе с коррупцией Кувейта (NAZHA) вновь приступила к расследованию сделки 2016 года с Францией, предусматривающей приобретение 30 многоцелевых вертолетов H-225M компании Airbus Helicopters.

По информации Gulf Business, в прошлом месяце премьер-министр Кувейта шейх Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах обратился к NAZHA с просьбой провести расследование после публикации статьи во французском журнале Marianne, в которой утверждалось, что посредник потребовал от Airbus 60 млн. евро (71 млн. долл.) для утверждения сделки в парламенте.

Исполняющий обязанности генерального секретаря NAZHA Мохаммед Бузабар (Mohammed Buzabar) 15 февраля сообщил государственному информационному агентству KUNA, что он запросил у Министерства обороны все данные и документы относительно продажи. Комиссия изучит все относящиеся к делу обстоятельства сделки, по которым возникли подозрения в коррупции как внутри страны, так и за ее пределами. Государственному аудиторскому бюро (SAB) отдельно поручено пересмотреть все заявления, документы и процедуры, связанные со сделкой.

Как уже сообщал ЦАМТО, Кувейт выбрал вертолет H-225M в середине 2015 года. В августе 2016 года Министерство обороны Кувейта подписало с Airbus Helicopters контракт на закупку 30 многоцелевых вертолетов H-225M, а также связанного пакета обслуживания и сопутствующих услуг. Общая стоимость поставки оценивалась в 1,07 млрд. евро (1,26 млрд. долл.), включая подготовку экипажей и обслуживающего персонала, а также двухгодичное обслуживание. Контракт вступил в силу в апреле 2017 года.

Первый запрос на расследование сделки на предмет возможной коррупционной составляющей был направлен в Национальную комиссию по борьбе с коррупцией и Государственное аудиторское бюро по просьбе премьер-министра шейха Джабера аль-Мубарака аль-Хамада ас-Сабаха 20 декабря 2017 года. Отчеты обеих структур должны были поступить в правительство по завершении расследования. Очевидно, что первое расследование завершилось без каких-либо последствий для фигурантов дела.

Предыдущее расследование сделки по H-225M происходило на фоне политических потрясений в Кувейте. После того, как оппозиция выдвинула обвинения в адрес Кабинета министров в бесконтрольном расходовании средств, эмир Кувейта 30 октября 2017 года принял отставку правительства. Последующие перестановки 11 декабря привели к замене министров обороны, нефти и финансов.

Если подозрение в коррупции не подтвердится, 24 вертолета H-225M, как и планировалось ранее, поступят на вооружение Военно-воздушных сил, еще шесть – Национальной гвардии Кувейта для проведения поисково-спасательных операций в боевых условиях, применения на море и медицинской эвакуации. Предполагается, что поставка первой машины будет выполнена спустя 29 месяцев после подписания контракта, то есть уже в начале 2019 года, последнего – через 48 месяцев.