Министр обороны России посетил Новосибирский авиационный завод

Как сообщил 19 февраля 2018 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, посетивший в ходе рабочей поездки Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова, входящий в холдинг "Сухой", поставил перед его руководством ряд важных задач.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в цеху Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Компания "Сухой". На заднем плане виден проходящий доработки на предприятии фронтовой бомбардировщик Су-34 с бортовым номером "04 красный" (серийный номер 07-08, регистрационный номер RF-81710) постройки 2016 года. Новосибирск, 19.02.2018 (с) Министерство обороны Российской Федерации.

В частности, глава военного ведомства подчеркнул, что опыт сирийской военной кампании нужно как можно скорее внедрять в новые самолеты, поставив во главу угла качество производимой продукции.

"Качество, качество и еще раз качество. Это - ключевой критерий", - заявил Сергей Шойгу.

Директор завода Сергей Смирнов доложил Министру обороны, что предприятие сегодня работает с максимальной загрузкой, государственный контракт с военным ведомством на поставку самолетов Су-34 в Воздушно-космические силы успешно выполняется.

Он также рассказал руководителю Минобороны о ведущихся на заводе опытно-конструкторских работах, которые существенно повысят боевые возможности Су-34, в котором заложен большой модернизационный потенциал.

Сергей Шойгу подчеркнул, что нужно сохранить набранные темпы производства, уделяя особое внимание профессиональной подготовке и переподготовке работников предприятия.

Проходящий доработки на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ПАО "Компания "Сухой" фронтовой бомбардировщик Су-34 с бортовым номером "04 красный" (серийный номер 07-08, регистрационный номер RF-81710) постройки 2016 года. Новосибирск, 19.02.2018 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Проходящий доработки на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ПАО "Компания "Сухой" фронтовой бомбардировщик Су-34 с бортовым номером "04 красный" (серийный номер 07-08, регистрационный номер RF-81710) постройки 2016 года. Новосибирск, 19.02.2018 (с) Правительство Новосибирской области

Находящийся в постройке на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ПАО "Компания "Сухой" фронтовой бомбардировщик Су-34 с серийным номером 09-12. Новосибирск, 19.02.2018 (с) Правительство Новосибирской области

Прошедший ремонт на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ПАО "Компания "Сухой" фронтовой бомбардировщик Су-34 с бортовым номером "28 красный" (серийный номер 04-01, регистрационный номер RF-95067), потерпевший аварию на аэродроме Бутурлиновка 04.06.2015. Самолет был доставлен в ремонт на Новосибирский авиационный завод в июне 2016 года. Новосибирск, 19.02.2018 (с) Влад Комяков / www.nsk.kp.ru