Министр обороны России посетил Новосибирский авиационный завод
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Как сообщил 19 февраля 2018 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, посетивший в ходе рабочей поездки Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова, входящий в холдинг "Сухой", поставил перед его руководством ряд важных задач.
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в цеху Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Компания "Сухой". На заднем плане виден проходящий доработки на предприятии фронтовой бомбардировщик Су-34 с бортовым номером "04 красный" (серийный номер 07-08, регистрационный номер RF-81710) постройки 2016 года. Новосибирск, 19.02.2018 (с) Министерство обороны Российской Федерации.
В частности, глава военного ведомства подчеркнул, что опыт сирийской военной кампании нужно как можно скорее внедрять в новые самолеты, поставив во главу угла качество производимой продукции.
"Качество, качество и еще раз качество. Это - ключевой критерий", - заявил Сергей Шойгу.
Директор завода Сергей Смирнов доложил Министру обороны, что предприятие сегодня работает с максимальной загрузкой, государственный контракт с военным ведомством на поставку самолетов Су-34 в Воздушно-космические силы успешно выполняется.
Он также рассказал руководителю Минобороны о ведущихся на заводе опытно-конструкторских работах, которые существенно повысят боевые возможности Су-34, в котором заложен большой модернизационный потенциал.
Сергей Шойгу подчеркнул, что нужно сохранить набранные темпы производства, уделяя особое внимание профессиональной подготовке и переподготовке работников предприятия.
Проходящий доработки на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ПАО "Компания "Сухой" фронтовой бомбардировщик Су-34 с бортовым номером "04 красный" (серийный номер 07-08, регистрационный номер RF-81710) постройки 2016 года. Новосибирск, 19.02.2018 (с) Министерство обороны Российской Федерации
Проходящий доработки на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ПАО "Компания "Сухой" фронтовой бомбардировщик Су-34 с бортовым номером "04 красный" (серийный номер 07-08, регистрационный номер RF-81710) постройки 2016 года. Новосибирск, 19.02.2018 (с) Правительство Новосибирской области
Находящийся в постройке на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ПАО "Компания "Сухой" фронтовой бомбардировщик Су-34 с серийным номером 09-12. Новосибирск, 19.02.2018 (с) Правительство Новосибирской области
Прошедший ремонт на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ПАО "Компания "Сухой" фронтовой бомбардировщик Су-34 с бортовым номером "28 красный" (серийный номер 04-01, регистрационный номер RF-95067), потерпевший аварию на аэродроме Бутурлиновка 04.06.2015. Самолет был доставлен в ремонт на Новосибирский авиационный завод в июне 2016 года. Новосибирск, 19.02.2018 (с) Влад Комяков / www.nsk.kp.ru
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20.02.2018
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