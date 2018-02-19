Работы по вывозу фрагментов ракеты-носителя "Союз-2.1а" в Приамурье завершены



Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а".

Источник: © Донат Сорокин/ТАСС Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а".Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Специалисты провели отбор экологических проб, отклонений в показателях не обнаружено

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Киселева/. Специалисты Центра наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) завершили работы в Зейском районе Амурской области по вывозу фрагментов ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1а", запуск которой прошел с космодрома Восточный 1 февраля. Об этом в понедельник ТАСС сказал глава Зейского района Андрей Ложечкин.

"Работы по очистке территории на границе Зейского и Тындинского района, где были обнаружены фрагмента РН "Союз-2.1а", завершены. Фрагмент, который был вывезен сегодня, находится в Зее, завтра его доставят на космодром", - сказал ТАСС Ложечкин.

Специалистами проведена работа по отбору экологических проб. "Отклонений в показателях не обнаружено", - добавил собеседник ТАСС.

Третий по счету пуск с космодрома Восточный состоялся 1 февраля в 11 часов 07 минут 18 секунд по амурскому времени (05 часов 07 минут 18 секунд мск). Была запущена ракета- носитель "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" № 3 и № 4.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.