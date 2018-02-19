Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Работы по вывозу фрагментов ракеты-носителя "Союз-2.1а" в Приамурье завершены

20.02.2018 ТАСС 48 0
0
Понравилась новость?
 0
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Специалисты провели отбор экологических проб, отклонений в показателях не обнаружено

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Киселева/. Специалисты Центра наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) завершили работы в Зейском районе Амурской области по вывозу фрагментов ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1а", запуск которой прошел с космодрома Восточный 1 февраля. Об этом в понедельник ТАСС сказал глава Зейского района Андрей Ложечкин.

"Работы по очистке территории на границе Зейского и Тындинского района, где были обнаружены фрагмента РН "Союз-2.1а", завершены. Фрагмент, который был вывезен сегодня, находится в Зее, завтра его доставят на космодром", - сказал ТАСС Ложечкин.

Специалистами проведена работа по отбору экологических проб. "Отклонений в показателях не обнаружено", - добавил собеседник ТАСС.

Третий по счету пуск с космодрома Восточный состоялся 1 февраля в 11 часов 07 минут 18 секунд по амурскому времени (05 часов 07 минут 18 секунд мск). Была запущена ракета- носитель "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" № 3 и № 4.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.
19.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Канопус-В
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Союз-2 РН

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 23:51
  • 4
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 19.02 23:22
  • 10
"По-прежнему опасны". Аналитики НАТО оценили военный потенциал России
  • 19.02 23:06
  • 1
Бывший командующий БФ: требование Киева отремонтировать перед передачей оставшиеся в Крыму украинские корабли абсурдно
  • 19.02 22:54
  • 25
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 19.02 21:42
  • 2
Самолет-амфибия Бе-200 может быть принят на вооружение ВМФ России - главком
  • 19.02 21:31
  • 1
Подробности контракта с Индонезией на поставку истребителей Су-35
  • 19.02 21:12
  • 6316
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.02 20:54
  • 21
Новые российские танки оказались переделкой из старых машин
  • 19.02 20:40
  • 1
Небесные разведчики
  • 19.02 20:16
  • 1
Москва формирует танковый кулак
  • 19.02 20:13
  • 1
Российские потери и намерения Москвы
  • 19.02 19:52
  • 1
Красный ветеран
  • 19.02 19:37
  • 8
"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России
  • 19.02 19:22
  • 3
Второй полет первого прототипа вертолета Ка-62 ?
  • 19.02 19:22
  • 5
Россия должна отдать захваченные в Крыму корабли, предварительно отремонтировав
другие обсуждаемые темы