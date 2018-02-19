Николай Никифоров принял участие в работе Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности



Мюнхенская конференция по вопросам политики безопасности, 17 февраля 2018, Мюнхен.

Источник: http://minsvyaz.ru/ Мюнхенская конференция по вопросам политики безопасности, 17 февраля 2018, Мюнхен.Источник: http://minsvyaz.ru/

Глава министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров и его заместитель Рашид Исмаилов приняли участие в работе Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Одним из ключевых вопросов для обсуждения стали аспекты международного сотрудничества в сфере кибербезопасности.

Делегация Минкомсвязи России посетила рабочий завтрак c участием Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, Министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля и представителями российских и германских деловых кругов, приняла участие в дискуссии «Восстановление российско-германских отношении?», сессии «Хакеры, боты и террористы — Как защитить общество и демократию от кибер-агрессии?», панельной дискуссии «Внутри или снаружи? Страны между Россией и ЕС» и специальной сессии «Что мешает Вам спать ночью?», посвященной различным аспектам информационной безопасности, с участием представителей разведывательного сообщества США, Великобритании, Израиля и Евросоюза.

«В последние годы информационно-коммуникационные технологии приобрели беспрецедентные масштабы воздействия на глобальную экономику. От технологического прогресса в этой сфере сегодня напрямую зависят темпы экономического роста. При этом уровень защищенности в цифровой среде явно недостаточный. Это порождает серьезную угрозу для мирового развития. Инциденты в сфере использования ИКТ негативно сказываются на деловой и инвестиционной активности», — сказал Николай Никифоров. Он отметил необходимость объединения усилии? России, Германии и других стран к налаживанию более тесной кооперации в целях разработки международных стандартов и нормативного регулирования для перспективных технологии? и их дальнейшей гармонизации на национальных уровнях.

Россия выступает за расширение взаимодействия стран в сфере глобальной информационной безопасности и предлагает сообща сформировать соответствующую международно-правовую базу сотрудничества, заявил министр. «Интернет является базисным элементом цифровой экономики. Считаем, что для его успешного, надежного и безопасного использования необходимы международные нормы и правила, регулирующие отношения в области интернет-управления. Россия полагает, что такие нормы должны вырабатываться под эгидой институтов ООН», — подчеркнул глава Минкомсвязи России.