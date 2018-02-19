Наработка российско-французских двигателей SaM146 на авиалайнерах SSJ100 «Аэрофлота» превысила 300 000 часов



Сухой Суперджет 100 с двигателем SaM146. Фото: isicad.ru. Сухой Суперджет 100 с двигателем SaM146. Фото: isicad.ru.

Двигатели SaM146, производимые совместно российским ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) и французской Safran Aircraft Engines, отработали свыше 300 000 часов в составе пассажирских авиалайнеров Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании «Аэрофлот».

SaM146 – интегрированная силовая установка, включающая двигатель и мотогондолу с реверсивным устройством. Поставки SaM146 и все услуги по послепродажному обслуживанию осуществляет компания PowerJet (совместное предприятие, основанное на принципах равноправного партнерства Safran Aircraft Engines и ОДК-Сатурн).

ОДК-Сатурн (г. Рыбинск) отвечает за разработку и производство вентилятора и компрессора низкого давления, турбины низкого давления, общую сборку двигателя SaM146 и его испытания, а Safran Aircraft Engines – за компрессор высокого давления, камеру сгорания, турбину высокого давления, коробку агрегатов, САУ, интеграцию силовой установки. Двигатель SaM146, а также его производство, сертифицированы по нормам EASA и АР МАК.

Коммерческая эксплуатация SSJ100 в «Аэрофлоте» началась в 2011 г. PowerJet оказывает всестороннюю поддержку авиакомпании в обеспечении максимально эффективной эксплуатации SaM146.

Общая наработка находящихся в эксплуатации силовых установок SaM146 превышает 800 000 часов. На сегодня поставлено уже свыше 300 двигателей, при этом прошедший 2017 г. стал рекордным – заказчики получили 76 SaM146.

Первый серийный двигатель SaM146 был отгружен в 2010 г., а с 2011 года начата его коммерческая эксплуатация в составе самолета SSJ100. Сегодня силовая установка SaM146 поднимает в воздух авиалайнеры 15 операторов как в России («Аэрофлот», «Якутия», «Ямал», «ИрАэро», «Газпромавиа», «Азимут» и другие эксплуатанты), так и в других странах – в частности, в Мексике, Ирландии, Таиланде (Королевские военно-воздушные силы), Казахстане.

Двухвальный двухконтурный турбореактивный двигатель SaM146, созданный на основе сочетания опыта и новых технологий российского и западного двигателестроения, полностью отвечает современным экологическим требованиям. Оптимизированная степень двухконтурности и уменьшенная скорость вращения вентилятора позволили значительно снизить шум от работающего двигателя и обеспечить запас по отношению к нормам ICAO Глава IV. Камера сгорания спроектирована таким образом, что гарантирует низкий уровень загрязняющих выбросов, обеспечивая соответствие нормам CAEP8.

Система управления двигателя – цифровая, с полной ответственностью (типа FADEC). SaM146 обладает широким диапазоном регулирования тяги.

На сегодня разработаны и сертифицированы четыре модификации SaM146: 1S17 – базовая версия, 1S18 – версия с увеличенной тягой, и две модификации – 1S17С и 1S18С – для корпоративного самолета.

Конструкция двигателя позволяет гибко осуществлять послепродажное обслуживание. К двигателю обеспечивается хороший доступ, его можно быстро снять с крыла. Конструкция SaM146 – модульная, и при применении концепции эксплуатации по техническому состоянию во время ремонтов нет необходимости производить их полную разборку, если требуется заменить детали или выполнить ремонт какого-либо из модулей.

С целью создания отвечающей мировым требованиям системы поддержки заказчика созданы два центра распространения запчастей SaM146 – в подмосковном Лыткарино и во французском Виляроше. Подобная локализация складов позволяет доставить запчасти в течение суток практически в любую точку мира. В России и Франции функционируют два учебных центра для обучения технического персонала авиакомпаний и два ремонтных цеха для своевременного выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту. Созданы круглосуточный центр поддержки заказчиков, web-портал.