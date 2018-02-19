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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа заводом "Красмаш" в Красноярске

20.02.2018 ТАСС 62 0
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Красмаш
АО "Красноярский машиностроительный завод".
Источник: АО "Красмаш"

"Красмаш" является основным изготовителем в России баллистических ракет для подводных лодок

КРАСНОЯРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в понедельник проинспектировал завод "Красмаш" в Красноярске и заслушал его руководителей и конструкторов о перспективных разработках предприятия.

"Красмаш" является основным изготовителем в России баллистических ракет для подводных лодок, а также базового модуля разгонного блока для ракет-носителей "Зенит" и "Протон". Генеральный директор завода Владимир Колмыков доложил главе военного ведомства о ходе выполнения государственного оборонного заказа, модернизации производственной базы предприятия под изготовление перспективных образцов продукции.

Шойгу также проверил организацию работы в трех цехах - механосборочном, сборки и сварки, окончательной сборки.

Кроме того, министр посетил Военно-инженерный институт Сибирского федерального университета (СФУ), где он проверил организацию учебного процесса.

По итогам инспекции министр дал директору института Евгению Гарину ряд рекомендации по организации учебного процесса в вузе.

Курсанты пригласили Шойгу посетить музей военной кафедры вуза, где министр обороны ознакомился с результатами поисковой работы, которую ведет университет, и вручил СФУ подарок - 12-томный фундаментальный труд "Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.".
19.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Красмаш
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ

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