Россия соблюдает все договоры по ядерному оружию, заявил депутат



Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания договора СНВ-3.

Источник: Александр Миридонов / «Коммерсантъ» Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания договора СНВ-3.Источник: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия соблюдает положения всех договоров, касающихся ядерного оружия, в том числе СНВ-3 (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) и РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности), заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия").

В пятницу командующий стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен выразил мнение, что заявления России о намерениях в меньшей степени полагаться на ядерное оружие расходятся с ее реальными действиями.

"Мы все нормы, все положения всех договоров, касающихся (ядерного оружия - ред.), СНВ, РСМД выполняем", - сказал Швыткин РИА Новости.

По мнению парламентария, при анализе состояния и положения дел в этой области в России и в США наблюдается "явный дисбаланс" и "хитрость" со стороны США, "которые преподносят где-то разоружение, где-то уничтожение" ядерного оружия. "А в действительности (они совершают - ред.) просто консервацию с последующим возможным возобновлением, воспроизводством этого вида оружия", - считает Швыткин.

Депутат добавил, что та стратегия, которая на настоящий момент существует в России, носит оборонительный характер. "У нас нет расчета: ядерное оружие, неядерное оружие. У нас сегодня расчет один - укрепление оборонного потенциала нашей страны, соблюдение, безусловно, национальных интересов нашего государства. Если кто-то посмеет в отношении нашей страны допустить агрессивные действия, в частности военные… получат ответ, исходя из имеющегося военного потенциала нашей страны", - отметил он.

Пентагон ранее обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики).

В МИД РФ в связи с публикацией новой ядерной доктрины США назвали откровенной подтасовкой заявления Вашингтона о том, что Москва отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений, а также отметили, что США пытаются подвергнуть сомнению право России на самооборону в критических для существования государства ситуациях.